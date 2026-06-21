Junio, julio y agosto traerán 7.580 contratos en La Rioja, un 8% más, según Adecco

Archivo - Un chiringuito en la playa de Cádiz verano de 2020. - AECCA - Archivo

LOGROÑO/MADRID, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

La campaña de verano generará en España más de 1.236.600 contratos de puesta a disposición durante los meses de junio, julio y agosto, lo que supone un incremento del 12% en comparación con el mismo periodo del año anterior, según las previsiones publicadas por Adecco. En La Rioja, el aumento previsto es del 8%, hasta los 7.580 contratos.

El sector Servicios, según Adecco, volverá a ser el "motor principal", impulsado por una hostelería y un turismo que aportan una media del 13% del empleo nacional y que, tras batir un récord histórico de 2.752.942 afiliados el año pasado, prevén una campaña veraniega "muy buena", tanto para el turismo nacional como el internacional.

Asimismo, otras industrias actuarán como tractoras del empleo, tales como la logística, la distribución y el 'retail', la última milla ('last mile') y el sector agrario, este último con especial demanda de mano de obra en autonomías como Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña, Galicia, Extremadura o la Región de Murcia.

Por su parte, la automoción, el sector de 'contact center', el transporte (desde las firmas de 'rent a car' a industria naval y aeroportuaria), la construcción y otras industrias auxiliares también serán fuente de contratos de puesta a disposición por todo el país.

LAS COMUNIDADES CON MÁS EMPLEO.

Por volumen total de contratos, según las previsiones, Cataluña liderará el ranking nacional con más de 237.600 contrataciones (+14%), por delante de la Comunidad de Madrid con cerca de 224.000 firmas (+12%), la Comunidad Valenciana con 137.650 contratos (+11%), la Región de Murcia con 117.870 empleos (+7%) y Andalucía con casi 111.500 (+9%).

Así, estas cinco comunidades autónomas aglutinarán de manera conjunta dos de cada tres contratos de puesta a disposición firmados en el país, mientras que regiones como Galicia (55.640 firmas y +14%), Castilla y León (55.100 y +10%) y el País Vasco (51.220 y +10%) también superarán la barrera de los 50.000 contratos.

En cuanto a los mayores incrementos interanuales respecto al verano de 2025, Castilla-La Mancha registrará el mayor repunte con una subida del 26% (61.540 contratos), seguida por las Islas Baleares con un aumento del 20% (11.100 firmas) y Canarias con una mejora interanual del 19% (61.260 contratos).

En el resto de territorios, se prevén 42.925 contratos en Aragón (+10%), 29.900 en Navarra (+12%), 13.260 en Asturias (+9%), 12.360 en Cantabria (+2%), 7.580 en La Rioja (+8%) y un total de 6.160 firmas de puesta a disposición en Extremadura (+8%).

LOS PERFILES MÁS BUSCADOS

De cara a la próxima campaña de contratación veraniega, las previsiones apuntan a una elevada demanda de perfiles vinculados a la logística, la industria y la hostelería, sectores que volverán a concentrar gran parte de las necesidades de contratación en toda España.

Entre los perfiles más solicitados destacan especialmente los operarios/as de producción e industriales, mozos/as de almacén, preparadores/as de pedidos y carretilleros/as, impulsados por el aumento de la actividad logística, el refuerzo de cadenas de suministro y las campañas estivales de consumo.

También crecerá la demanda de repartidores/as para el ámbito del 'last mile', dependientes/as y perfiles de atención al cliente vinculados al comercio y la distribución, así como manipuladores/as, envasadores/as y peones agrícolas en campañas agroalimentarias concretas.

En menor medida, desde Adecco prevén una necesidad "creciente" de perfiles técnicos especializados, como soldadores/as, caldereros/as u operarios/as vinculados a sectores industriales estratégicos.

En este sentido, durante los meses de junio, julio y agosto de 2025 se firmaron en España 1.103.299 contratos de puesta a disposición.

De ellos, el 56,8% correspondieron a contratos por circunstancias de la producción, el 41,7% fueron contratos fijos discontinuos, el 1,5% fueron contratos por sustitución y un residual 0,02% fueron contratos en prácticas y para la formación y el aprendizaje.

Finalmente, por sector de actividad, Servicios agrupó el 58,7% de las contrataciones de estos tres meses, seguido por la industria, que agrupó el 27,8% de los contratos de puesta a disposición. En el sector agrario se celebraron el 13,3% de los contratos y en la construcción, el restante 0,3%.