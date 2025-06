La Junta de Personal del Ayuntamiento insta al alcalde para que intervenga en el conflicto del Parque de Servicios

LOGROÑO 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Este jueves, 5 de junio, el personal del Parque de Servicios iniciará su tercer día de huelga. "Lamentablemente, y tras multitud de opciones propuestas por el Comité de Huelga a través de la Junta de Personal, el Equipo de Gobierno no acepta ninguna de ellas, ciñéndose exclusivamente a su propuesta inicial".

"Hoy, sin ir más lejos, a pesar de que en el día de ayer el Comité de Huelga ya manifestó al concejal delegado, Ángel Andrés, que no se aceptaba la propuesta municipal, hemos tenido que escuchar en prensa a la concejala de Personal, Celia Sanz, que no existía respuesta sindical al respecto", indican desde la Junta de Personal.

De hecho, ha tenido que ser la propia Junta de Personal quien ha tenido que convocar al gobierno municipal a última hora de la mañana de hoy "porque desde el Consistorio parece que no urge resolver esta situación de conflicto, ya que no se nos convocaba, lo que nos hace pensar que no hay voluntad negociadora por su parte".

De nuevo, el Comité de Prensa "ha vuelto a hacer hoy dos nuevas propuestas, rebajando aún más sus expectativas, refiriéndose el gobierno nuevamente a la única propuesta planteada por el ejecutivo".

Para la segunda propuesta planteada, la concejala de Personal, Celia Sanz, ha contestado que estudiarán la propuesta sindical, a la cual dará respuesta el día de mañana a las 14,00 horas.

Para la Junta de Personal, "la negociación en una situación de huelga debe ser constante y resolutiva, y tras la última respuesta obtenida en la que se nos ha trasladado 24 horas para recibir una respuesta a la propuesta planteada, nos dan a entender que la situación no requiere de urgente resolución, ya que no les importa que mañana tenga lugar una nueva jornada de huelga, con lo que ello supone para la ciudad en cuanto a los preparativos de San Bernabé".

La Junta de Personal "cree necesaria la intervención urgente en esta negociación del Alcalde de la ciudad, Conrado Escobar, ya que la ciudadanía está sufriendo innecesariamente esta situación debido a que la parte municipal, en la que él no participa, no resuelve ágilmente un conflicto tan grave y al que parece no le dan la importancia que para la Junta de Personal merece".