La Laurel exhibirá sus pinchos en Francia en un hermanamiento con Pau

El concejal de Promoción de la Ciudad, Miguel Sainz, junto con los promotores de la iniciativa - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La experiencia gastronómica de la zona de La Laurel llegará a Francia gracias a la iniciativa de promoción turística 'Calle Laurel-Pau Edition', que se celebrará en Pau los días 16 y 17 de enero con el apoyo del Ayuntamiento de Logroño.

Organizada por la Asociación de Hosteleros de La Laurel, gracias al programa municipal de ayudas para la dinamización turística, el evento nace como una experiencia de hermanamiento de turismo enogastronómico entre dos territorios con una fuerte identidad gastronómica, La Rioja (Logroño) y el Béarn (Pau).

Se trata, además, de una iniciativa que tendrá su réplica en Logroño en febrero con la presencia de gastronomía y enología de la región francesa de Béarn.

Con una afluencia esperada de más de 3.000 visitantes a lo largo de las dos jornadas, el evento 'Calle Laurel-Pau Edition' tendrá lugar en el Palais Beaumont, uno de los espacios más emblemáticos de Pau, que se convertirá en un rincón de Logroño gracias a la cultura gastronómica y enológica de zonas de referencia como la calle Laurel.

Entre los principales objetivos de esta iniciativa destacan la promoción de Logroño, la zona gastronómica de La Laurel, icono del tapeo, y la comunidad autónoma de La Rioja como un destino enogastronómico de referencia internacional; el posicionamiento de Logroño como capital gastronómica de España; la difusión internacional de la cultura del vino de Rioja; y la presentación del 'Destino Logroño' como una experiencia turística integral.

En este sentido, Logroño contará con un stand de promoción de la capital riojana dirigido tanto a agencias y touroperadores como al público general que se congregue en el encuentro.

El encuentro 'Calle Laurel-Pau Edition' se enmarca dentro de una estrategia más amplia para proyectar Logroño y La Rioja como destino enogastronómico de referencia internacional.

El concejal de Promoción de la Ciudad, Miguel Sainz, ha explicado que la elección de Pau para acoger este evento "no es casual, ya que esta localidad francesa y la región a la que pertenece, Béarn, cuenta, al igual que La Rioja y Logroño, con una fuerte tradición agrícola y gastronómica, así como una gran pasión por os productos con identidad, la cocina de cercanía y el respeto al origen y la cultura del mercado".

En este sentido, uno de los pilares del evento son los productos amparados bajo la marca 'Producto riojano', que incluye alimento con denominación de origen e indicaciones geográficas protegidas.

"Su protagonismo en degustaciones servirá para mostrar cómo la gastronomía puede ser una herramienta de desarrollo rural, de identidad cultural y de proyección internacional", ha destacado Sáinz.

CATAS Y PINCHOS

Durante las dos jornadas que dura 'Calle Laurel-Pau Edition' los participantes, entre los que se encontrará público especializado y general, podrán degustar pinchos preparados en directo por cocineros riojanos y participar en catas de vinos de la DOCa Rioja.

También, conocer qué hay detrás de cada receta y de cada copa para descubrir la riqueza de una comunidad en general y una ciudad en particular, Logroño, que se expresa a través de lo que cultiva, elabora y sirve a sus visitantes.

Uno de los ejes vertebradores de 'Calle Laurel-Pau Edition' será la presencia destacada de una selección de bodegas de la Denominación de Origen Calificada Rioja, formada por caldos de diez bodegas de las tres subzonas de la DOCa (Rioja Alta, Rioja Alavesa y Rioja Oriental), así como de entidades del ámbito gastronómico, como Ruta del Vino Rioja Oriental o Fungiturismo.

Cada bodega contará con su propio espacio y presentará una selección de vinos jóvenes, crianzas, reservas, blancos y vinos de autor o de elaboración singular a través de un formato pensado para que el público pueda conversar con los propios bodegueros, fomentando así una experiencia directa, enriquecedora y didáctica.

La primera jornada del evento 'Calle Laurel-Pau Edition' (acceso exclusivo para acreditados) está dirigida a un público profesional formado por profesionales de los sectores empresarial, turístico, agroalimentario, bodeguero, de restauración y medios de comunicación especializados.

La jornada, en la que participarán setenta representantes franceses y 25 riojanos, se celebrará en horario vespertino el viernes 16 de enero, de 17:00 a 21:30 horas, y contará con showrooms profesionales y catas con productos riojanos certificados.

Las entradas para esta jornada profesional se pueden adquirir de forma anticipada en el Palais Beaumont e incluyen copa, portacopas, acceso a cata y degustación de pinchos elaborados por cocineros riojanos.

La segunda jornada tendrá lugar el sábado 17 de enero, de 12:00 a 23:00 horas, con un formato de feria gastronómica riojana, con la elaboración de pinchos en directos, catas libres y música ambiental.

Destinada al público general, se celebrará tanto en horario de mañana como de tarde en la cata libre de vinos bodegas DOCa Rioja y degustación de pinchos de la calle Laurel.

Al igual que en la primera jornada, las entradas para esta segunda sesión también estarán disponibles en el Palais Beaumont e incluyen copa, portacopas, acceso a cata y degustación de pinchos elaborados por cocineros riojanos.