Legarra dice que el sistema de pensiones es "sostenible" gracias a un Gobierno central que "las garantiza e incrementa"

El diputado regional del PSOE, Miguel González de Legarra. - PSOE LA RIOJA

LOGROÑO 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado regional del PSOE, Miguel González de Legarra, ha asegurado que el actual sistema de pensiones "es sostenible" gracias al Gobierno progresista "que las ha garantizado e incluso las ha incrementado".

González de Legarra ha respondido así a preguntas de los periodistas tras informar de "la situación por la que atraviesa el servicio de cirugía maxilofacial del SERIS".

Ante el cruce de opiniones de los partidos políticos sobre el sistema de pensiones, el diputado socialista insiste en indicar que "desde hace ocho años" el Gobierno de Pedro Sánchez ha sido capaz no solo de garantizar su sostenibilidad sino incluso de incrementar de una forma espectacular "el fondo que dilapidó el gobierno de Mariano Rajoy".

"Y desde luego, hoy por hoy, y con un gobierno socialista, con un presidente socialista, las pensiones están más que garantizadas", ha afirmado.

Una situación que González de Legarra espera que recuerden los riojanos y "lo tengan en cuenta" el próximo 29 de noviembre.