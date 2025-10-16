León apuntala su presupuesto en la digitalización, la atracción de empresas y el apoyo a la exportación

Archivo - La consejera de Empresa, Belinda León - GOBIERNO DE LA RIOJA - Archivo

LOGROÑO, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Belinda León, ha apuntalado hoy los objetivos del presupuesto asignado a su Consejería, de 94,2 millones de euros (72,3 de ellos para la Agencia de Desarrollo Económico), en la digitalización, la atracción de empresas y el apoyo a las pequeñas y medianas empresas exportadoras.

León, consejera de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo ha comparecido, acompañada de su equipo, en el Parlamento de La Rioja para presentar el proyecto de Presupuestos de su departamento para 2026.

"Este presupuesto priorizará la transformación digital, las políticas destinadas a fomentar la inversión y atraer empresas, la sostenibilidad, la economía social y el apoyo a las pymes exportadoras, que representan, más del cuarenta por ciento de la facturación en sectores estratégicos", ha indicado.

Ha añadido: "Nuestro presupuesto revela una firme apuesta en promoción empresarial con más de 63,6 millones de euros y 29 millones de euros en investigación, desarrollo e innovación".

De cara al 2026, ha avanzado, "daremos seguimiento directo, dentro de la Estrategia Económica de La Rioja, a los planes clave que incluyen la estrategia S3, el plan de I+I+I, el Plan Internacional de Acción, el Plan de Desarrollo Industrial, el de Comercio y el de Talento".

"Y para ese impulso pondremos en marcha la Oficina de Desarrollo Económico, un órgano consultivo que permitirá evaluar y coordinar la política económica del gobierno regional", ha informado.

Ha destacado, como novedad para el 2026, el refuerzo de la apuesta por la investigación, "con un impulso decidido", ha dicho, "a las ayudas predoctorales".

De este modo, se destinarán 349.600 euros para financiar dieciséis becas, "lo que supone", ha añadido, "un incremento del 24 por ciento respecto al 2025, lo que cual duplica el número de beneficiarios".

Además, se consolidará "este compromiso por la formación investigadora con una nueva convocatoria de ayudas destinadas a la realización de doctorados industriales por 127.000 euros".

También, "ayudas postdoctorales por 530.000 euros que permitirán financiar dieciocho becas, doce de ellas de nueva creación, para investigadores que desarrollen su trabajo en empresas, centros tecnológicos y agentes innovadores".

Se pondrá en marcha "una nueva línea de subvenciones nominativas destinadas a reforzar el papel de los centros tecnológicos como motores de innovación regional, con una dotación de 468.700 millones de euros".

El presupuesto que se dedicará a Salud Laboral alcanza los 5,4 millones de euros. En este punto, León ha destacado que "la conversion en direccion general" de esta área "muestra su relevancia".

AGENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO

El presupuesto de la ADER para 2026 se eleva a 72,3 millones de euros e incorpora, ha dicho, "medidas clave orientadas a posicionar a La Rioja como un referente para la inversión, el emprendimiento y la generación conjunta de riqueza y empleo junto al tejido empresarial local, nacional e internacional".

Ha destacado que se ha trabajado en la simplificación administrativa, asegurando que se facilitará "a las empresas la mejor financiación posible", ayudándoles a "poner el foco en la digitalizacion", sin olvidar, "la economía circular y el emprendimiento".

Habrá, ha dicho, subvenciones nominativas al sector agroalimentario y al del calzado (2,2 millones), y se dotará a Ricari de mayor músculo financiero (dos millones).