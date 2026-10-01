León asegura que el comercio sufre una "transformación muy profunda" a la que "estamos contribuyendo con ayudas"

Archivo - Una clienta en una tienda de ropa - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo, Belinda León, ha asegurado que el comercio "está sufriendo una transformación muy profunda" ante "lo que estamos poniendo recursos, soluciones, y por lo tanto, ayuda para que afronten ese reto que es el de adaptación al nuevo modelo de comercio que se tiene en estos momentos".

Ha sido a una pregunta planteada por el portavoz del Grupo Parlamentario de Vox, Ángel Alda, acerca de la situación del comercio minorista en La Rioja. Éste último, ha lamentado en que los últimos cuatro años, La Rioja "ha perdido el 9,8 por ciento de los trabajadores autónomos del comercio, mientras que a nivel nacional se ha perdido el 7,72 por ciento", ante lo que los datos "son mejores en este caso que los del Gobierno de La Rioja".

A ello, ha unido que "la situación de la capital riojana en particular no es mejor que el del resto de la región", ya que "hace un año tuvimos conocimiento de que se han perdido por primera vez en Logroño, haciendo que haya ahora menos de 2.000 comercios".

Además, el portavoz de Vox ha apuntado que según un estudio de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos de La Rioja, "levantar la persiana le cuesta al día unos 100 euros a un trabajador autónomo del comercio". "Estamos hablando de unos 2.380 euros al mes, y de más de 28.000 euros al año de gastos fijos", ha destacado.

Con ello, le ha reclamado al Gobierno que "no vuelvan a caer en los errores de 2023, cuando en campaña electoral hicieron unas promesas a favor de los autónomos, que luego a lo largo de la legislatura, a todas luces se ha visto que ha sido imposible que las puedan cumplir". "Pierden toda credibilidad, por lo que le insistamos a que hagan el favor de trabajar en favor de los trabajadores autónomos del comercio de La Rioja".

"FRENAR LA SANGRÍA"

León, en este sentido, ha indicado que "estoy con usted en que la situación a la que nos enfrentamos con respecto al comercio y los datos, no solo a nivel regional, sino a nivel nacional y a nivel mundial, son preocupantes y estamos nosotros ocupados, sobre todo, en ver cómo puede frenar esa sangría".

Ante ello, ha precisado que esta legislatura "hemos actuado, hemos desarrollado unas ayudas autónomas, que han funcionado y lo vamos a mantener en el tiempo". A esto, ha añadido que "tenemos un plan de comercio ya desarrollado, además de todas las medidas que hemos ido diseminando durante estos años, dotado con 7,64 millones de euros".

Además, la consejera ha indicado que "seguimos avanzando en el tema de digitalización, de formación, de sostenibilidad, de proximidad y de atracción, por supuesto, de inversiones".