León destaca en 2027 el avance en la ejecución de 'Tech Rioja' y en el plan de polígonos industriales

LOGROÑO, 14 (EUROPA PRESS)

La consejera de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo, Belinda León, ha afirmado que 2027 será el año en el que el Parque Científico y Tecnológico de La Rioja, situado en el antiguo recinto ferial de Albelda, y conocido como 'Tech Rioja', "avance de la planificación a la ejecución". A ello, ha unido que se impulsará el 'Plan de Polígonos Industriales' que se extiende hasta el año 2031.

León ha comparecido en el Parlamento, acompañada de su equipo, para presentar el proyecto de Presupuestos de su departamento para 2027. Unas cuentas que para su departamento se sitúan en 110,05 millones de euros, un 26,7 por ciento más que el año pasado.

Sobre 'Tech Rioja', que contará con 4,6 millones de euros, ha recordado que es un proyecto "de más de medio y largo plazo" que alcance incluso "dos o tres" legislaturas, dado que el parque "reunirá empresas, emprendimiento tecnológico, centros de conocimiento, formación y transferencia de tecnología", con lo que ha afirmado que "es mucho más que un solo edificio".

De hecho, en 2027 "está previsto avanzar en la contratación de instalaciones, suministros y servicios necesarios para la construcción, así como en la reforma de espacios y adquisición de equipamiento". El parque "debe incorporar espacios de emprendimiento y crecimiento empresarial, servicios tecnológicos, formación especializada y transferencia de conocimiento".

Por otra parte, León ha apuntado que "una de las grandes actuaciones clave de nuestra política industrial para este ejercicio" es el plan de polígonos industriales que "lo vamos a desplegar a lo largo de los próximos años -hasta 2031- con una planificación que nos permitirá actuar de forma progresiva en la mejora y modernización de los polígonos de toda la región".

Ha recordado que el presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán, ya anunció en el debate de la región un compromiso de 30 millones para el periodo 2027-2031 y este compromiso "ya tiene su primera concreción presupuestaria en ese ejercicio, debido a que recogen 22,73 millones de euros".

"TIERRA ATRACTIVA PARA INVERTIR"

Las cuentas de la Consejería, ha indicado León buscan "crear las condiciones para que La Rioja siga siendo una tierra atractiva para invertir, para emprender, para innovar y para trabajar" e identifican grandes apuestas económicas destinadas al fomento de la inversión empresarial (57,49 millones) y la sexta convocatoria del Plan de Consolidación del Trabajo Autónomo (1,9 millones), que se complementan con una política energética alineada con las demandas del tejido productivo, con 3,2 millones de euros para eficiencia energética y cambio climático.

Asimismo, 21,8 millones impulsarán la investigación y desarrollo, y 7,1 millones, la innovación, "con el objetivo de acercar el conocimiento a las empresas, fortalecer nuestros centros tecnológicos, impulsar nuevas capacidades vinculadas a las tecnologías digitales y cuánticas y seguir formando a los profesionales que demandará la economía del futuro".

A ello se suma el desarrollo del Plan de Atracción, Retención y Estabilización del Talento 2026-2028. Desarrollo de Inversiones Riojanas (DIR) seguirá llevando a cabo una labor activa de captación de proyectos empresariales que generen actividad económica y empleo en La Rioja a través de Invest in La Rioja, en continuidad con la capacidad financiera con la que el Gobierno ha querido dotar a la entidad durante la legislatura.

El presupuesto de la Consejería, ha expresado su titular presta una atención especial a autónomos, emprendedores, comercio y pequeñas empresas, con la sexta convocatoria del Plan de Consolidación del Trabajo Autónomo, el impulso de las actuaciones de apoyo al emprendimiento y el acompañamiento al comercio en los procesos de adaptación y modernización que exige el actual contexto económico.

"Y todo ello sin olvidar las políticas de trabajo y salud laboral, el diálogo social y la economía social, porque una economía más competitiva también exige empleo de calidad, entornos laborales seguros y estabilidad en las relaciones entre empresas y trabajadores", ha indicado León.

La sección presupuestaria de la Consejería alcanza los 75,5 millones de euros en 2027, casi 4 millones más que este año 2026. De ellos, 52,4 millones son transferencias nominativas a la ADER (3 millones más que en 2026). Por su parte, la Dirección General de Empresa, Energías e Internacionalización contará con 14,8 millones, y la de Trabajo y Salud Laboral con 5,4 millones.

La ADER dispondrá de 84,9 millones de euros, 12,6 millones más que en 2026, un 17,4 % más. Sumadas la sección presupuestaria de la Consejería (75,5 millones), los 2 millones de la sección de Hacienda destinados a TECHRIOJA y la ADER (84,9 millones), y descontadas las transferencias entre ellas (52,4 millones), el presupuesto agregado asciende a 110.053.178 euros.

PLAN INTEGRAL EN TODO EL TERRITORIO

En el marco de la política industrial, una de las actuaciones más destacadas es el Plan 2027-2031 para la reactivación e impulso de polígonos e infraestructuras industriales. Ese compromiso se concreta ya en 2027: los Presupuestos recogen 22,73 millones vinculados al Plan, a los que se suma 1 millón de la Dirección General de Empresa para el suministro de gas natural a Alfaro y Calahorra.

Detrás de esta planificación hay recursos concretos: la ADER incorpora 20 millones de euros en su capítulo de inversiones, junto a 2.735.000 euros en partidas nominativas para Logroño (1,5 millones), Arnedo (1 millón), Haro (100.000 euros), Rincón de Soto (100.000 euros) y Lardero (35.000 euros).

En el capítulo de inversiones, se recogen la ampliación del polígono de San Lázaro (17,5 millones) y la gasificación del polígono de La Maja (2,5 millones).

Además de la dotación de 23,73 millones, la ADER dispondrá de otros 3,7 millones para ayudas a ayuntamientos de la región y entidades de conservación que identifiquen necesidades de mejora en sus espacios industriales, así como una línea de adquisición de suelo en polígono industrial para empresas.

Por otra parte, ha señalado que la Dirección General de Empresa, Energías e Internacionalización contará en 2027 con un presupuesto de 14,8 millones de euros. Entre las principales actuaciones destacan el impulso de TECHRIOJA; el desarrollo del Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación, del Plan de Atracción, Retención y Estabilización del Talento 2026-2028, y del Plan de Internacionalización 2026-2027; el apoyo a centros tecnológicos y clústeres regionales, las actuaciones de internacionalización empresarial y las nuevas iniciativas vinculadas a la atracción de talento, la transferencia de conocimiento y las tecnologías digitales y cuánticas.

Entre las becas -un total de 36 entre predoctorales, posdoctorales y doctorales-, las cátedras y la dotación global del ThinkTIC, la Dirección General destinará al impulso del talento 1,5 millones.

TRABAJO Y SALUD LABORAL

La Dirección General de Trabajo y Salud Laboral contará con 5,4 millones. La prioridad seguirá siendo la prevención mediante formación, información, mejores condiciones y equipos, y trabajo conjunto con empresas y trabajadores. En 2027, continuará desplegando la Estrategia Riojana de Seguridad y Salud en el Trabajo 2025-2028, y mantiene la cátedra de la Universidad de La Rioja y la cualificación en prevención con la Fundación Laboral de la Construcción.

Sigue apostando por el diálogo social: 600.000 euros para la participación institucional con UGT, CCOO y la FER, y casi 500.000 euros para el Tribunal Laboral, que sostiene la conciliación, la mediación y el arbitraje. Y continúa apostando por la economía social, con una cátedra y actuaciones de promoción a través de REAS. Como novedad, una partida de 25.000 euros permitirá desarrollar acciones de cultura preventiva en centros educativos riojanos, acercando la seguridad laboral a niños y jóvenes.