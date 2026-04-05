La Ley del Paisaje, medidas ante la guerra en Irán y el alquiler, en el próximo pleno del Parlamento riojano

Archivo - Sesión de pleno del Parlamento de La Rioja - GOBIERNO RIOJANO - Archivo

LOGROÑO, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlamento de La Rioja celebrará, el próximo jueves 9 de abril, un pleno en el que, entre otros asuntos, se tratará la cosecha en verde; las mediadas ante las consecuencias económicas de la guerra en Irán y el decreto estatal para el alquiler de vivienda.

La sesión incluirá preguntas al Gobierno de La Rioja (aún no se conocen las correspondientes al presidente del Ejecutivo, Gonzalo Capellán) entre las que el Grupo Parlamentario del Partido Popular abordará la Ley del Paisaje.

La pregunta llega después de que el Consejo de Ministros aprobara promover un recurso de inconstitucionalidad contra la misma al considerar que invade competencias.

El grupo 'popular' también preguntará qué es el Plan de Inclusión Financiera +CAR para los próximos cuatro años; y si considera el Gobierno que Ricari es un buen instrumento de financiación para el tejido empresarial de La Rioja.

El Grupo Parlamentario Socialista preguntará al Gobierno riojano si considera que es necesario aprobar nuevas medidas extraordinarias ante el impacto económico derivado de la guerra en Irán; así como por qué se vinculan las ayudas a la cosecha en verde al arranque.

En esta misma línea, Vox preguntará si considera el Gobierno de La Rioja que la introducción de incentivos al arranque de viñedo es coherente con su línea de defensa del sector vitivinícola.

El Grupo Parlamentario Podemos-IU preguntará si cree el Gobierno de La Rioja que la política fiscal actual favorece una distribución justa de la riqueza generada en la región.

Y en las mociones consecuencia de interpelación, este grupo pedirá un acuerdo para solicitar a todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados que voten a favor de la convalidación del Real Decreto-ley 8/2026, de 20 de marzo, de medidas en el alquiler en respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Irán.

Un decreto cuyas dos medidas estrella son el tope del dos por ciento en la actualización de los alquileres y la prórroga de dos años de los contratos de arrendamiento que venzan antes del 31 de diciembre de 2027.

El Grupo Socialista defenderá una proposición no de ley para pedir al Gobierno riojano realizar, en el plazo de tres meses, una evaluación pública y detallada del I Plan Integral para la Población Gitana de La Rioja, que incluya indicadores cuantitativos y cualitativos.

El Partido Popular defenderá una proposición no de ley para pedir al Gobierno riojano que inste al central a extender, de manera inmediata, la vacunación preventiva frente a la dermatosis nodular contagiosa a toda la Comunidad Autónoma de La Rioja.

Vox ha presentado una proposición no de ley relativa a la adopción de medidas para mejorar el sistema de dependencia en La Rioja.

El pleno se cerrará con la solicitud de creación de Comisión de Estudio sobre el sector primario en La Rioja del Grupo Parlamentario Socialista.