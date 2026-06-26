La Ley Trans de La Rioja, pendiente de un desarrollo de la ley nacional que de "seguridad jurídica"

La subdirectora general de Igualdad, Begoña Marañón, y la presidenta de GYLDA, Ruth García Pinar, en la presentación de la campaña y el conjunto de actividades organizadas con motivo del Día Internacional del Orgullo LGTBI - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La subdirectora general de Igualdad, Begoña Marañón, ha aplazado hoy el desarrollo de la Ley Trans de La Rioja a que la ley nacional cuente con un reglamento que de seguridad jurídica.

Marañón, preguntada en la rueda de prensa para presentar los actos del Día del Orgullo por la 'Ley de Igualdad, reconocimiento de la identidad sexual y expresión de género y derechos de las personas trans y sus familiares en La Rioja' ha explicado que existen "borradores" de su desarrollo.

Ha relatado cómo se han elaborado, por parte del Gobierno riojano, "borradores de determinadas actividades, o actuaciones, que corresponden" al Ejecutivo riojano pero se está "a la espera de la publicación del desarrollo de la ley nacional".

"Se va desarrollando actuaciones puntuales como, por ejemplo, el protocolo LGTBI para los planes de igualdad, pero falta un desarrollo, transversal y central que nos pueda servir de ejemplo", ha dicho.

El objetivo, ha explicado, es "no generar inconsistencias legislativas o inseguridades jurídicas con respecto a la ley nacional".

La Rioja, ha señalado, se adelantó a la legislación nacional, aprobándose en el año 2022, pero desde el Gobierno riojano se ha decidido "esperar a ver cómo se desarrolla reglamentariamente" dado que "ha habido algunas controversias".

Éstas se han dado, ha dicho, "por falta de seguridad jurídica y abusos fraudulentos"; de forma que, desde el Ejecutivo riojano se ha querido "saber cómo se hace el reglamento nacional".

Ha apuntado a que, "por desgracia, ha habido personas que han hecho un mal uso de la ley" y, por tanto, ha visto necesario "esperar" a que el reglamento "regule de forma lo más rigurosa posible" la ley nacional y "evite fraudes que a los primeros que perjudican es al propio colectivo".

"Cuando veamos ese reglamento publicado en el Boletín Oficial del Estado, procederemos nosotros a regular determinadas actuaciones que tenemos pendientes de desarrollo", ha añadido.

La presidenta de GYLDA, Ruth García, ha apuntado que: "España disfruta de una legislación avanzada si la comparamos con el resto del mundo; pero esto tiene que traducirse en un desarrollo normativo real que llegue a todas las comunidades".