Un libro narra la historia de la fundación de la escuela más antigua de La Rioja en Sorzano

LOGROÑO, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El maestro y escritor Gregorio Remírez ha publicado un libro sobre la fundación de la escuela más antigua de La Rioja, fechada en 1744 en Sorzano. Un trabajo arduo de investigación en el que ha contado con la colaboración de la Asociación de Amigos de Sorzano, y en el que ha participado en el prologo el presidente de la Asociación Amigos de La Rioja, Federico Soldevilla.

Tanto el autor como Soldevilla han dado a conocer el texto, junto a un miembro de la asociación, Rafael Herrera, que ha recordado que se presentará el jueves, a las 19,00 horas, en el Ateneo Riojano. La publicación, ya en agosto, se dio a conocer al municipio.

Remírez ha señalado el origen de su libro se encuentra en el "importante archivo" de Sorzano que prácticamente nadie se había puesto a estudiarlo. En ese momento, él empezó a encontrar documentos que hablan de la primera Escuela de primera letras en el municipio, en 1744, y se puede considerar "hasta el momento" primera de La Rioja, ya que la de San Román de Cameros es de 1787.

Ha recordado que fue Pedro Estefanía quien dejó su hacienda en Sorzano para pagar a un maestro. Esto hizo posible contar con una Escuela Gratuita de Primeras Letras e incluso después hubo una de Gramática. En este punto, ha indicado que en esa época la docencia en España se desarrolló en tres niveles, Escuelas de Primeras Letras, Estudios de Gramática y Universidad.

Remírez ha señalado que la Escuela llegó a tener 40 alumnos, 30 chicos y 10 chicas, lamentando que en la actualidad el municipio no cuente con escuela. Como curiosidad ha señalado que los estudiantes que "no tenían vacaciones de verano, si que en la vendimia durante una semana no acudían a clase para ayudar".

Soldevilla, por su parte, ha manifestado que el libro "no es sólo importante por todo lo que cuenta, sino quien lo cuenta, ya que ha sido maestro también, y aquí se habla de maestros, pero además se habla de toda la historia del pueblo".