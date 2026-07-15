Licitados por 35,7 millones dos contratos para el mantenimiento de 136,5 kms de carreteras estatales en La Rioja

Se actuará en las carreteras AP-68, A-68 y los distintos ramales de enlace de la A-68 con las autovías A-12 y LO-20

Licitados por 35,7 millones dos contratos para el mantenimiento de 136,5 kms de carreteras estatales en La Rioja
Licitados por 35,7 millones dos contratos para el mantenimiento de 136,5 kms de carreteras estatales en La Rioja - MINISTERIO DE TRANSPORTES
Europa Press La Rioja
Publicado: miércoles, 15 julio 2026 12:10
Seguir en

   LOGROÑO, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

   El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha licitado por un presupuesto de 35,7 millones de euros (IVA incluido) dos contratos para la conservación y explotación de 136,5 kilómetros de la Red de Carreteras del Estado (RCE) en La Rioja.   

   Estos contratos incluyen actuaciones en diferentes carreteras del sector 3, incluyendo la AP-68 entre los km 77 y 122, y 150 y 201; la A-68 entre los km 122 y 150; así como distintos ramales de enlace de la A-68 con las autovías A-12 y LO-20.

   La duración de los contratos es de tres años, con posibilidad de prórroga de dos años y otra adicional de un máximo de 9 meses. En ellos se incluyen requisitos para promover la eficiencia energética y la reducción de emisiones.

   Los trabajos previstos se enmarcan en el programa de este Ministerio para mantener las condiciones de circulación, vialidad y seguridad en la Red de Carreteras del Estado (RCE), asegurando que sea accesible en las condiciones adecuadas a todos los ciudadanos.

CARACTERÍSTICAS DEL MODELO DE CONSERVACIÓN

   El modelo de contratos mixtos (servicios y obra) para la ejecución de operaciones de conservación y explotación en la Red de Carreteras del Estado persigue ofrecer un servicio integral de movilidad al usuario, mejorar el estado de la carretera y red y optimizar los recursos públicos.

   A través de ellos se realizan trabajos de ayuda a la vialidad y conservación ordinaria de las carreteras, para permitir que la infraestructura y sus elementos funcionales dispongan de las mejores condiciones de circulación y seguridad posibles.

   Se incluyen actuaciones como: gestión de la vialidad, incidencias y vialidad invernal, ayuda a explotación y estudios de seguridad vial, y mantenimiento de los elementos de la carretera con adecuados niveles de calidad.

   Se incorporan medidas de eficiencia energética y la reducción de emisiones, tales como, el autoconsumo, medidas de ahorro energético en la iluminación o la implantación de vehículos automóviles eléctricos, y la presentación de un plan de descarbonización por parte del adjudicatario, en los seis primeros meses de contrato, con medidas reductoras y de compensación de emisiones para conseguir un balance neutro en carbono de toda la actividad objeto del contrato durante el plazo de duración del mismo.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado