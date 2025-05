Líderes educativos europeos y latinoamericanos debaten los retos del futuro de las universidades

LOGROÑO, 23 May. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) en Colombia, la Alcaldía de Medellín, el Centro de Innovación del Maestro (MOVA) y la Gobernación de Antioquia han organizado este jueves el 'Encuentro Internacional de Secretarías de Educación 2025: retos de la Educación en el Siglo XXI'.

En esta cumbre de máxima relevancia para el sector de la educación superior de Iberoamérica han participado prestigiosos líderes educativos europeos y latinoamericanos. Los asistentes han compartido sus miradas con más de 140 Secretarías de Educación colombianas. El foro también ha contado con las ponencias e intervenciones de directores de calidad internacionales y expertos en innovación pedagógica, entre otros. Entre todos, han intercambiado reflexiones sobre los principales retos que las universidades tienen por delante.

Entre otros ejes de debate, han reflexionado sobre temas como la inteligencia artificial aplicada a la enseñanza, el liderazgo para una educación con impacto, y la digitalización como herramienta clave del docente del siglo XXI.

Este encuentro internacional de primer nivel internacional, celebrado en la sede del MOVA, ha significado una inmensa oportunidad para que Medellín y la región de Antioquia se consoliden como referentes en innovación educativa en América Latina. También lo es para Colombia. Por su parte, UNIR es la única universidad con cooperación académica internacional activa en la región.

Su propósito es reafirmar el compromiso de construir redes globales para enfrentar los desafíos educativos del presente y del futuro.

"DEJAR HUELLAS EN LOS ESTUDIANTES PARA SER ETERNOS"

En el comienzo del evento, que ha reunido a algunas de las más relevantes autoridades educativas de Europa y Latinoamérica para hablar de las tendencias que realmente están transformando las aulas, el doctor Manuel Herrera, director académico de Relaciones Internacionales de UNIR (PROEDUCA) ha asegurado que "cada uno de los presentes somos seres poblados por otros seres, que lo que deseamos es ser eternos. Lo somos cuando dejamos huella en los demás. Hoy me encuentro aquí, ante destacados responsables educativos, personas que están llamadas a ser eternas, no solo con su gestión y clases, sino con lo que dejen en sus alumnos. Para UNIR es todo un honor organizar este evento que tiene ya su trayectoria. Hoy asisten al mismo responsables educativos y maestros. Podrán llegar las nuevas tecnologías, que son simplemente herramientas, pero si los maestros no quieren ser eternos dejando huellas en los demás, sencillamente fracasarán".

Acto seguido ha intervenido Mauricio Alviar Ramírez, secretario de Educación de Antioquia. Ha comenzado su ponencia presentando algunas cifras educativas de contexto en su región, para después resaltar: "La educación debe ser un propósito superior de las sociedades. En la Secretaría de Educación de Antioquia hemos definido un propósito superior de la educación para mejorar la calidad de vida de las personas. De ese propósito superior, derivamos dos grandes retos: la calidad educativa y el desarrollo rural. Sin calidad en la educación no puede haber calidad de vida. Una educación sin calidad es perpetuar la pobreza y la desigualdad".

Después ha añadido que, para abordar esos dos grandes retos, la Secretaría se enfocará en programas como ATAL (Aprendamos Todos A Leer) abocado a consolidar "aprendizajes fundamentales. El gran problema que tenemos en Antioquia es que nuestros niños no saben leer ni comprenden lo que leen. Un niño que no puede leer y no comprende lo que lee está condenado a una situación de vida compleja", ha aseverado, antes de agregar: "Hoy el 70% de las instituciones educativas que reportan las pruebas gubernamentales nacionales SABER 11 se encuentran en las categorías C y D, las más bajas".

"EL PROFESOR NO PUEDE ESTAR SOLO EN SU LABOR DE ENSEÑANZA"

A continuación, ha hablado Jorge Iván Ríos Rivera, subsecretario de la Secretaría de Educación de Medellín: "En 1989, esta era la ciudad más violenta del mundo: registraba 363 homicidios por cada 100.000 habitantes. Eso se convirtió para nosotros en la tarea número uno de revertir. Desde allí tuvimos la decisión de invertir fuertemente en educación, con el foco en la transformación cultural. Pusimos el foco en la convivencia. La prioridad para nosotros es vivir bien. Hoy Medellín registra apenas doce homicidios por cada 100.000 habitantes".

Para 2027 tenemos prevista una inversión de 1,2% billones de pesos con el propósito apuntalar la educación. En la actualidad, 350 psicólogos acompañan a los maestros en su labor de enseñanza. El profesor no puede estar solo. Hay equipos de profesionales de apoyo, como psicólogos, nutricionistas y otros que les respaldan", ha subrayado.

Ríos ha cedido después la palabra al doctor Luis De La Fuente Valentín, subdirector de Investigación de UNIR. Este experto español ha abordado el tema sobre la 'Inteligencia Artificial en el Aula'. Tras desglosar el nacimiento y evolución histórica de la IA según las décadas, la ha definido como "un programa de computación diseñado para realizar determinadas operaciones que se consideran propias de la inteligencia humana. Hoy vemos que la IA puede hacer muchas más cosas: no es algo nueva, pero ahora se están cumpliendo grandes expectativas".

También ha explicado en qué consiste el proceso de aprendizaje: "Aprender es llenar el cerebro con conocimientos. El eje conductor de la transmisión de la información debe ser siempre el maestro. Las oportunidades que la IA ofrece en el mundo de la educación son muchas, principalmente para el docente. Algunas de ellas son el diseño del aprendizaje, la calificación de actividades y la aplicación de tutores inteligentes. Las nuevas tecnologías nos ofrecen grandes oportunidades, pero hay riesgos asociados. Debemos ser capaces de aceptarlos, pero los profesionales deben estar debidamente formados. Diseñar la educación del futuro es el hermoso reto que tenemos por delante".

PERSONALIDADES DE PRIMER NIVEL INTERNACIONAL

En el transcurso de la jornada, también han intervenido otros grandes ponentes internacionales, como Aitor Álvarez Bardón, vicedecano de la Facultad de Educación de UNIR; la Dra. Begoña Miguel San Emeterio, directora de área de esta universidad; Guillermo Negre Alcover y Dr. David Chacón Piris (profesores de la Facultad de Educación de UNIR), por citar algunas personalidades.

Todos ellos han abordados temáticas claves como 'estrategias didácticas y metodológicas para el aula'; 'competencias, contenidos y herramientas digitales'; y 'liderazgo y gestión de equipos en contexto de crisis', por citar solo algunos.

De este modo ha finalizado una jornada muy significativa impulsada por la Universidad Internacional de La Rioja, con el apoyo vital de la Alcaldía de Medellín, el MOVA y la Gobernación de Antioquia. Con un auditorio colmado y cientos de personas que han seguido el evento de manera online (ya que ha sido transmitido vía streaming para el mundo), la iniciativa se ha enfocado en la calidad, la tecnología y la formación docente. En definitiva, el evento busca inspirar políticas públicas transformadoras que beneficien directamente a los estudiantes y comunidades educativas del continente. Además, promueve una visión compartida de la educación como motor de desarrollo social y equidad en un entorno cada vez más digitalizado.