Lidl duplica su impacto en la economía de La Rioja en los últimos cinco años - LIDL

LOGROÑO 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

Lidl consolida su apuesta por el desarrollo económico y social de La Rioja tras más que duplicar su impacto en la comunidad en los últimos cinco años. Según el Informe de Impacto Corporativo 2024 elaborado por PwC y presentado en Madrid, la contribución de la compañía al PIB riojano ha aumentado en unos 71,7 millones de euros entre 2019 y 2024.

Esto supone, explican desde Lidl, "algo más del doble", mientras que su impacto en el empleo se ha incrementado en unos 1.488 puestos de trabajo en ese mismo periodo, "también más del doble que hace cinco años".

En el último ejercicio analizado, la actividad de Lidl en La Rioja -a través de su red de 4 tiendas en la comunidad- aporta 136 millones de euros al PIB y genera en torno a 2.874 empleos, entre directos (76 trabajadores), indirectos (2.488) e inducidos (310).

Esto equivale aproximadamente al 1,32% del PIB y al 1,97% del empleo de la región, lo que sitúa a La Rioja entre las comunidades autónomas donde Lidl alcanza un mayor impacto relativo en términos de empleo y peso en la economía.

En otras palabras, casi 2 de cada 100 puestos de trabajo de la comunidad están ligados a la actividad de Lidl, lo que sitúa La Rioja entre las cinco autonomías donde el empleo asociado a Lidl tiene más peso, por encima de la media nacional.

EL IMPACTO DEL LIDL SE EXTIENDE A TODO EL PAÍS

Las principales cifras a nivel global reafirman el compromiso de la compañía con la economía española, destacando su papel como motor de crecimiento al alcanzar una contribución total al PIB español de 9.238 millones de euros en 2024, lo que representa un crecimiento del 6,5% respecto al año anterior.

La actividad de Lidl generó un total de 190.906 empleos directos, indirectos e inducidos en el conjunto de la economía nacional, lo que permitió sumar más de 10.000 nuevos puestos de trabajo.

Además, su compromiso con el tejido productivo español se traduce en la exportación de producto nacional por un valor récord de 4.067 millones de euros, consolidándola como uno de los principales embajadores de la Marca España y el primer comprador de frutas y hortalizas del país.