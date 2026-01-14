La Liga de Senderismo de La Rioja incluye en su cuarta edición un total de 16 marchas, dos más que el año pasado

Presentación de la Liga Riojana de Senderismo 2026 - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Federación Riojana de Montañismo pone en marcha, por cuarto año consecutivo, la Liga de Senderismo de La Rioja, que contará, en concreto, con un total de 16 pruebas, dos más que el año pasado, repartidas por toda la geografía de la comunidad.

La Liga ha sido presentada este miércoles por Amparo Castrillo, de la Federación Riojana de Montañismo; Jesús Rioja, director general de la Fundación Rioja Deporte; y el coordinador de la iniciativa, Luis Irazábal.

Se trata, como ha resaltado, de "un proyecto consolidado que reunirá durante 2026 una serie de marchas senderistas repartidas por la geografía riojana", contando para ello además, con nuevos municipios colaboradores, como Sojuela -donde comienza la Liga el próximo día 25 con la Marcha a las Neveras-, Grávalos, Ojacastro, Tudelilla o Nalda, entre otros.

Como ha apuntado Amparo Castrillo, "de todos los deportes que incluye nuestra Federación, el senderismo tiene características que le hacen muy especial", ya que, además de contar con el mayor número de practicantes, "es el que permite acercarse a la montaña a cualquier persona, independientemente de su edad, de su condición física, incluso de limitaciones personales".

"Es un deporte inclusivo por esencia y además llamado a realizarse en grupos, en familias", ha subrayado Castrillo, quien ha añadido igualmente que es una práctica que "combina los aspectos deportivos con el conocimiento de todo el territorio, con descubrir diferentes paisajes y con valorar el medio natural, valorando tanto los aspectos deportivos con el amor por la naturaleza".

Así, ha reseñado que la Liga "es una iniciativa que va creciendo año tras año", de modo que "el año pasado iniciamos la programación con 13 marchas, a la que luego se sumó una, para finalmente realizarse 14 y este año, presentamos 16 marchas a las que quizá se pueda sumar alguna más".

En este sentido, ha incidido en la colaboración con los diferentes municipios, "puesto que las marchas se organizan la mayor parte por los Ayuntamientos y la Federación lo que hace es coordinar, promocionar", de modo que, en esta edición, "tenemos por lo tanto 15 municipios con los que en este año colaboramos, otro motivo más para que sea muy importante esta actividad para nosotros".

"Por lo tanto -ha asegurado Castrillo-, es una iniciativa que se está potenciando de año en año y hasta no solo de año en año, sino de mes en mes, porque, como digo, a veces se suman más marchas y más ayuntamientos en el transcurso de la actividad", apuntando que "hay diversos niveles de dificultad, diversos horarios -como la marcha nocturna prevista en Fuenmayor- o diversas longitudes también del recorrido" para que "las pueda hacer cualquier persona".

Y ha destacado, igualmente, que "si bien es una Liga y por lo tanto va a haber unas personas que sean premiadas, de hecho ahora dentro de poco se van a entregar los premios del año anterior, no es algo competitivo, sino que lo que se fomenta es la constancia, la solidaridad, el ser un grupo, un equipo en la montaña es básico en el que te preocupas por los demás".

De este modo, "los premios no son a quien llegue antes, no son a quien haga el recorrido con una velocidad mayor, sino son a quien haya realizado más número de marchas". Y el año pasado, como ha resaltado Irazábal, al hacer balance de la Liga 2025, quien completó todas las pruebas fue Gregorio Ascacíbar, "que cumplió el año pasado 80 años.

BALANCE DE LA EDICIÓN ANTERIOR.

En concreto, el coordinador de la Liga ha detallado que, durante la pasada edición se celebraron 14 marchas, con un total de 300 kilómetros recorridos y cerca de 4.000 participaciones, "reflejo del alto grado de implicación de los senderistas, muchos de los cuales participaron en varias pruebas".

Ha resaltado, además, que, si bien hasta ahora, la participación era mayoritariamente masculina, desde el año pasado "hay equilibrio entre mujeres y hombres, llegando incluso en algunas marchas a superar la presencia femenina a la masculina".

"Hasta están apareciendo menores, niños que van con sus familias, y hasta bebés que llevan sus padres en sus mochilitas encima", ha explicado Irazábal, quien, como ejemplo, ha puesto al mismo Ascacíbar "que en la marcha de Anguiano, que acabó pese al calor, iba con su nieta".

Próximamente, y en fecha y lugar aún por determinar, se celebrará la segunda Gala del Montañismo Riojano, en la que se entregarán los premios a las personas que hayan participado en más marchas y a los tres clubes más destacados.

Por último, en palabras de Jesús Rioja, "tenemos un objetivo común desde la Federación y desde tanto la Dirección General de Deporte y Juventud como de Fundación Roja Deporte que es precisamente fomentar la práctica del deporte y los hábitos de vida saludable, estamos en la misma línea, así tendréis nuestro apoyo y nuestra colaboración".

Ha recordado la imagen del cartel anunciador de la Liga del año pasado, que representaba a una familia en lo alto de una cumbre "con un fondo precioso de unas montañas, que describe a la perfección dónde se puede llegar con este tipo de actividad, que es a ese deporte en familia, que no es algo exigente ni carrera competitiva, son simplemente paseos saludables que los puede realizar cualquier persona".

"Yo creo que esto ya tiene un éxito asegurado y, por supuesto, invitar a todos los riojanos y visitantes, que entiendo que también es un aliciente para personas que nos visitan fines de semana y que quieren participar en esta actividad, una actividad agradable y saludable, pues invitarles a que lo hagan", ha finalizado.