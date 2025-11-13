Localizado en buen estado un niño de 12 años tras desorientarse mientras hacía una salida en bicicleta, en Cihuri

Imagen de archivo de un coche patrulla de la Guardia Civil - GUARDIA CIVIL

LOGROÑO 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un niño de 12 años ha sido localizado por los efectivos de emergencias al informar a SOS RIOJA de que, tras un paseo en bicicleta, se encontraba desorientado, en el entorno de Cihuri.

El joven ha dado aviso de su situación sobre las 18,25 horas de este jueves explicando que, tras salir en bicicleta desde Sajazarra, llevaba una hora por caminos y se había perdido.

Se han movilizado a efectivos de la Guardia Civil y a los Bomberos del CEIS. Finalmente el niño ha sido localizado en perfectas condiciones cerca de un depósito de aguas de Cihuri.