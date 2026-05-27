Logroño aprueba 45.000 euros para el fomento de la adopción y la gestión de las colonias felinas

Colonia felina - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 27 May. (EUROPA PRESS) -

La Junta local del Ayuntamiento de Logroño ha aprobado, en su sesión de hoy, un presupuesto de 45.000 euros que irán destinados al fomento de la adopción así como a la gestión, a través de asociaciones animalístas, de las colinas felinas de la ciudad.

Tal y como ha informado la portavoz del Equipo de Gobierno local, Celia Sanz, se han aprobado dos lotes para el Bienestar Animal, con los que 5.000 euros (lote A) irán destinados al fomento de la adopción de animales con necesidades especiales del Centro de Acogida municipal.

Las asociaciones destinatarias serán Animales Rioja; Colonias Felinas Logroño; Asociación Protectora de Animales; y Colaboración Animal.

El bloque B, con un presupuesto de 40.000 euros, irá destinado a la gestión de las colonias de gatos de Logroño e irá destinado a la Asociación Protectora de Animales de La Rioja y la Asociación Colonias Felinas de Logroño.