Logroño aprueba definitivamente el proyecto para el Residencial Lobete 2005, con 100 viviendas, 10 de ellas de VPO - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño, en su sesión este miércoles en Junta de Gobierno Loca, ha aprobado definitivamente el proyecto para la urbanización de la Unidad de Ejecución N-12.5 Residencial Lobete 2005, que contempla, entre otras acciones, la construcción de unas 100 viviendas, de las que 10 serán de VPO.

Así lo ha detallado en rueda de prensa el concejal de Urbanismo, Íñigo López-Araquistain, quien ha señalado que "el Ayuntamiento de Logroño continúa dando el impulso necesario para la remodelación integral de la Avenida de Lobete, tras más de 20 años de expedientes bloqueados en su tramitación".

Se trata de "transformar este espacio, acelerando la creación de vivienda, la regeneración dotacional de este antiguo espacio industrial con nuevos viarios y espacios verdes y de recreo, y la creación de un eje ciclista este-oeste en la zona sur que conecte las estaciones con la universidad".

En este sentido, la Junta de Gobierno Local ha dado el visto bueno esta mañana "a dos asuntos de relevancia para este entorno".

Por un lado, se ha dado el visto bueno el convenio que suscribirán próximamente el Ayuntamiento de Logroño y la empresa Geralia Home, S.L., cuyo objeto es la recepción de las obras de urbanización de la Unidad de Ejecución P-12.4 'Muebles Lis', "la residencia ya finalizada en la zona".

Igualmente, en este acuerdo contempla la sustitución de la obligación de urbanización pendiente (correspondiente a la franja denominada "Zona de Ferrocarril Exterior") mediante una compensación económica por parte del promotor fijada en 26.103,88 euros (IVA incluido).

La urbanización de este espacio se realizará más adelante cuando resulte técnica y urbanísticamente procedente, en el marco de una actuación conjunta vinculada al entorno ferroviario.

Por otra parte, se ha aprobado de forma definitiva el proyecto de urbanización de la Unidad de Ejecución N-12.5 'Residencial Lobete 2005' tras ser sometido a información pública.

Este espacio, como ha especificado el concejal, "acogerá en torno a 100 viviendas, de las que 10, aproximadamente, serán de protección oficial".

Se generarán 2.150 m2 de nuevo espacio público, "en el que se incluye un nuevo tramo del carril bici previsto para Avenida Lobete", y zona verde, así como una parcela dotacional con una superficie de 1.100 m2.

Ha recordado que "hace unos meses trajimos la aprobación inicial de este proyecto, y ya por fin llega esta aprobación definitiva, en la que a partir de ahora se irán tramitando las licencias oportunas y esperamos que en los próximos meses ya empiecen a entrar las máquinas".

A ello ha sumado que el proyecto incluye también la renovación completa de todas las redes de saneamiento, "muy necesario en Avenida Lobete, y en ese tramo en concreto", así como la renovación de alumbrado y de todas las instalaciones.

Igualmente, el edil ha señalado que "el proyecto de urbanización contempla el tramo correspondiente al carril bici que irá en Lobete, que ya se ha anunciado en alguna otra ocasión, todos los PERis y las Unidades de Ejecución de la zona de Lobete se están aprobando ya con el correspondiente carril bici".

"Incluyo también el que he hablado anteriormente, el de la residencia, que ahora mismo, como es un tramo muy pequeñito, no está dibujado, pero está preparado para una vez que se empiece a construir, el carril bici se colmate", ha detallado, apuntando que "en este caso, se ganarán 85 metros lineales de carril bici".

Además, ha incidido en "también está muy avanzado el PERI 15 que es el que está entre medio para el cual ya tienen las licencias de derribo correspondientes, etc, que, aunque sigue otro trámite diferente, esperamos que a lo largo de este año también empiecen a entrar las máquinas".

Así, ha valorado que "estamos empezando ya a ver los primeros resultados tanto en Avenida Lobete como en Avenida de Burgos, en los próximos meses se empezarán a ver esas primeras máquinas y seguirán llegando a la Junta de Gobierno diferentes expedientes de Unidades de Ejecución".

Se trata, como ha recordado, "fundamentalmente de zonas de reconversión industrial que estaban pendientes desde hacía muchos años y que son necesarias para el buen funcionamiento de la ciudad en materia de accesibilidad, etc., como son especialmente estas dos Avenidas, como Lobete y Burgos".

En palabras del López-Araquistáin, "desde el equipo de Gobierno estamos muy satisfechos por el trabajo que hemos venido realizando y en concreto el área de Urbanismo, porque estamos consiguiendo desbloquear PERIs y Unidades de Ejecución que llevan bloqueadas más de 20 años", ha concluido el concejal.