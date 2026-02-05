Logroño aprueba en pleno iniciar el proceso para el hermanamiento con la ciudad palestina de Belén

Archivo - La Basílica de la Natividad, en la ciudad cisjordana de Belén - REUTERS / MUSSA QAWASMA - Archivo

LOGROÑO, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Logroño ha aprobado esta mañana iniciar el proceso institucional para el establecimiento de un hermanamiento entre Logroño y la ciudad palestina de Belén. Un acuerdo que se ha adoptado con los votos favorables de PP, PSOE, Vox, Podemos-IU y PR+; y la abstención de la concejala no adscrita Eva Loza.

En su intervención al respecto, el alcalde logroñés, Conrado Escobar, ha destacado la voluntad de impulsar esta iniciativa "en nombre de una ciudad de marcado compromiso por la convivencia como es Logroño".

Y ha añadido el deseo de "estrechar la colaboración" con la ciudad de Belén en diversos ámbitos. "La apuesta por la concordia y la paz está en el origen de este hermanamiento que hoy empieza", ha afirmado Escobar.

La localidad de Belén está ubicada en Cisjordania, a unos 9 kilómetros al sur de Jerusalén, cuenta con una población de aproximadamente 30.000 habitantes.

Identificada tradicionalmente por el cristianismo como lugar de nacimiento de Jesucristo, cuenta con numerosos sitios de interés histórico y religioso, incluido su conjunto monumental reconocido por la UNESCO como patrimonio de la humanidad.

Desde el Ayuntamiento de Logroño se subraya el "claro interés público" para este hermanamiento, "sustentado en elementos de interés cultural y patrimonial, turístico, de promoción internacional, educativo y social, y de participar en proyectos de cooperación técnica".

El origen de este proceso de hermanamiento nace en las conversaciones mantenidas por el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, y su homólogo en Belén, Maher Nicola Canawati, a finales de noviembre, durante la celebración del Festival de la Paz de Brescia (Italia).

Con fecha 15 de diciembre de 2025, la Municipalidad de Belén remitió una carta oficial al alcalde de Logroño comunicando que su Consejo Municipal aprobó el 10 de diciembre iniciar el proceso de firma de un acuerdo de hermanamiento con Logroño.

Por su parte, el pasado 18 de diciembre, el primer edil logroñés ofreció a la Virgen de la Esperanza, patrona de la capital riojana, la cruz de olivo de Judea que le había sido entregada por el alcalde de Belén.