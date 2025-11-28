Logroño aprueba un Presupuesto 2026 de 197,25 millones,entre críticas de oposición por "irreal" y "sin modelo de ciudad"

El Ayuntamiento de Logroño ha celebrado pleno extraordinario y urgente para aprobar los Presupuestos Municipales 2026 - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño ha aprobado este viernes, en un pleno extraordinario y urgente, su Presupuesto para el año 2026, que asciende a 197,25 millones de euros. Unas cuentas que solamente han contado con el apoyo del Partido Popular, y que ha cosechado, por contra, las críticas de la oposición por "irreal" y "sin modelo de ciudad", a las que han sumado las quejas por la falta de aprobación de sus enmiendas.

En palabras del concejal de Administración Pública, Francisco Iglesias, el presupuesto planteado trata de "predecir el futuro, a través de la realidad, con cuentas ajustadas y realistas, que permitan ejecutar acciones de acuerdo a lo que necesita la ciudad para que Logroño avance".

Algo, ha resaltado en varias ocasiones, "dentro del marco de incertidumbre" que supone no tener "por tercer año consecutivo" Presupuestos Generales del Estado (PGE) "lo que nos obliga a hacer las cuentas con estimaciones". Con todo, ha subrayado la importancia de que las cuentas "entren en vigor a 1 de enero de 2026".

Sobre las cifras, Iglesias ha señalado que, en conjunto ascienden a 210,55 millones de euros, que se distribuyen entre los 197,25 millones para el Ayuntamiento -un 1,87% menos que el año pasado, 3,8 millones de descenso- y 13,3 millones para Logroño Deporte, "ya aprobadas hace tres semanas en su Consejo de Administración".

Ha desgranado el edil algunas cifras. Así, ha dicho que, en el capítulo de ingresos, se prevén 60,3 millones en impuestos directos; 8,2 millones en impuestos indirectos; 41,6 millones en tasas; ó 64,5 en transferencias corrientes.

En gastos, se plantean 60,7 millones en personal, y, en inversiones, se cuenta con 17,2 millones, 2,9 millones menos que ha justificado en el inicio de actuaciones previstas, y 8,9 millones por enajenaciones de suelo, una cifra sensiblemente inferior a años anteriores "y más ajustada".

Por último ha apuntado a un ahorro bruto de 11 millones; ha destacado que "por tercer año consecutivo, se han admitido enmiendas de todos", que han supuesto incremento 270.000 euros; y ha subrayado que cumple la estabilidad presupuestaria y el objetivo de deuda pública, "que queda en el 47,7 por ciento muy lejos del 75% que fija la ley".

"Creemos que cumplen con las expectativas y necesidades de Logroño, por una ciudad más inclusiva próspera y sostenible, creando modelo para el 2050. Da estabilidad y rigor a la gestón municipal, lo que se traduce en mejores cosas para la ciudad y para el futuro. Es un presupuesto de todos y para todos, para una ciudad que mira al futuro con esperanza, para un Logroño que avanza al futuro con paso firme", ha concluido.

GRUPOS.

Para abrir las intervenciones de la Corporación, la concejala no adscrita Eva Loza ha criticado que "traen un presupuesto pensando en el futuro, para 2050, pero tenemos que hablar del 2026", unas cuentas que ha calificado como "tramposas, un ejercicio de malabarismo contable, más preocupados por cuadrar las cifras que en las personas, que en tener un modelo de ciudad". "Es maquillaje, es un presupuesto sin alma", ha asegurado.

Por parte del PR+, su portavoz Rubén Antoñanzas ha advertido para empezar que "es un presupuesto que van a tener que modificar de forma inmediata", por desajustes en el aumento de la partida de Personal, mientras que ha criticado "las mentiras" sobre "bajada de impuestos", porque las tasas y precios públicos "suben", lo que supone 5,5 millones más de ingresos por recaudación impuestos y tasas este año.

Y especial hincapié ha hecho en el "abandono del Gobierno de la rioja, con inversiones que caen un 90%"; en la "falta de capacidad de negociar y gestionar con el Estado", en referencia a los Palacetes de Defensa; para terminar afirmando, que debido a las carencias en las cuentas municipales de programas para ellos, "los grandes perdedores de estos presupuestos son los jóvenes".

Amaia Castro, portavoz de Podemos-IU, ha lamentado que "se está poniendo muy de moda traer asuntos por urgencia para incapacitar a la oposición a que estudie los temas en profundidad", ha afeado el proceso de aprobación de enmiendas "porque hay casi 20 presentadas por el PP y aprobadas por el PP, se enmiendan a ustedes mismos".

Además, ha criticado que "el presupuesto tiene 3 millones menos", por lo que "los servicios van disminuyendo año a año", citando Bomberos o servicios sociales, mientras "los ingresos por tasas e impuestos crecen". "Esas son sus proridades", ha afirmado la portavoz de Podemos para concluir.

Por parte de VOX, su portavoz María Jiménez ha dicho que el presupuesto es "otra vez un documento débil, gris, totalmente improvisado, sin rumbo, con parches y falta absoluta de planificación". A su juicio, "se dedica a cuadrar numeros", que , "mientras se ingresa más y se invierte menos" demuestra que "no saben qué hacer con la ciudad, no tienen proyecto".

Y, en sus palabras, "lo más preocupante es que no son capaces de mantener el estado de la ciudad que ya tenemos". Con todo, ha incidido para concluir en que "gastan más en mantener la ciudad que en mejorarla, no hay ni una linea estratégica que permita ver qué quieren para Logroño, no tienen modelo de ciudad, no saben hacia dónde van".

En el caso del Grupo Socialista, han intervenido tres de sus ediles. Primero, Álvaro Foncea ha criticado que "con un relato de aparente solvencia", se da "una vuelta de tuerca a lo anunciado hace decadas, debilitando lo social y lo sostenible, congelando la igualdad y paralizando la participación". "Hay un abismo entre lo que relatan y la realidad, que tratan de tapar con discursos altisonantes. Pero reducen el presupuesto, lo que implica que la ciudad debe conformarse con menos", ha afirmado.

A esta crítica se ha sumado Iván Reinares, quien ha calificado el presupuesto como "vacío", en el que "lo primero que cae es lo más débil", en partidas dedicadas a cultura, barrios, igualdad, juventud, participación o servicios sociales, aspectos que, ha subrayado, querían poner en valor las enmiendas del PSOE "para un modelo de ciudad que corregía esos aspectos que están dejando caer" y "devolver a Logroño a un horizonte de progreso real, del que el PP ha salido". "Es un presupuesto que sobrevive, pero que no impulsa a la ciudad", ha dicho.

Y, por último por los socialistas, ha intervenido su portavoz Luis Alonso, que ha apuntado que "en estos terceros presupuestos de la Legislatura solo vemos oposición de la oposición", con inversiones que dependen del Ayuntamiento "que son un corta y pega", mientras que "las únicas que funcionan son las que dependen de otras administraciones". Ha afeado que "cuadran el presupuesto con el 'basurazo' y con las aportaciones récord del Estado". Por eso, ha dicho que es un presupuesto "sin ganas, sin impulso, ramplón y que no aporta nada nuevo".

Por último, por parte de los Grupos, el portavoz del PP, Miguel Sáinz, ha considerado que "es un día trascendental para la ciudad, un paso importante para tener el presupuesto en vigor a 1 de enero de 2026", un presupuesto "realista, serio y responsable, con el que la ciudad tiene proyecto de futuro, más inclusivo, verde y sostenible".

Un presupuesto que "goza de normalidad" y que ha seguido calificando como "completo" y que contiene tanto "proyectos de ciudad que se quedaron parados" como "proyectos de futuro", a lo que ha sumado que plantea "ahorro neto positivo, que recorta y amortiza deuda, que está hecho desde la responsabilidad y el rigor, con el que bajan los impuestos, y que tiene control del gasto, haciendo más con menos dinero eliminando duplicidades".