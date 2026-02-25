Logroño avanza hacia un enoturismo personalizado: pulsera inteligente, tarjeta turística virtual y cuaderno del viajero

Imagen de archivo de una actividad en el CCR de Logroño. - JPEG - Europa Press

LOGROÑO, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un proyecto de enoturismo, que desarrollará el Ayuntamiento de Logroñ bajo el nombre 'Enoturismo. El vino y las grandes rutas', buscará ofrecer a los visitantes una experiencia personalizada, contando para ello con tres herramientas fundamentales: una pulsera inteligente física y una tarjeta turística y un cuaderno del viajero virtuales.

Para ello, como ha explicado la portavoz del equipo de Gobierno municipal Celia Sanz, la Junta de Gobierno Local ha aprobado este miércoles la licitación del contrato "para desarrollar e impulsar esta experiencia enoturística".

Una iniciativa para la que el Ayuntamiento de Logroño el cuenta con financiación europea a través de los fondos Next Generation, que cubrirán el importe total de la iniciativa, que ascienda en principio a un importe de 2,83 millones de euros que se dividirán en diferentes lotes.

El eje vertebrador del proyecto son las grandes rutas enoturísticas que acoge la ciudad, con baluartes como el Centro de la Cultura del Vino, diferentes lagares y ocho bodegas, entre otros espacios; así como el Camino de Santiago, a lo largo del tramo que discurre por el municipio; y el Camino de la Lengua Castellana, itinerario turístico y cultural consolidado.

Para ello, se desarrollarán módulos informáticos y de gestión de indicadores, datos e información sobre cada ruta para ajustar las políticas turísticas y mejorar la oferta que se ofrezca en este ámbito.

Para ofrecer al viajero una experiencia óptima y adaptada a sus necesidades, también se crearán herramientas innovadoras como una pulsera inteligente (física), ligada al acceso del turista a espacios públicos o privados.

A ello se sumarán una tarjeta turística virtual de registro voluntario y personal que permitirá ver la trazabilidad del visitante en su ruta; y un cuaderno del viajero, también virtual, que se convertirá en un repositorio online en el que cualquier turista podrá plasmar su experiencia previa, durante al viaje y posterior.

Estas tres herramientas se convertirán en grandes canalizadores de sinergias en torno a las grandes rutas que confluyen en Logroño, como son el enoturismo, el turismo idiomático y el peregrinaje a Santiago de Compostela.