Logroño celebra el Día Internacional del Tai Chi este sábado con una fiesta familias ortanizada por seis academias

Archivo - Gente practicando Tai Chi - ASOCIACIÓN ABULENSE PARA LA DIFUSIÓN DEL TAI CHI

LOGROÑO 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Logroño va a ser escenario este sábado 18 de abril del Día Internacional del Tai Chi en La Rioja, un evento que se celebrará en la Plaza del Mercado y que nace con vocación de futuro para próximas ediciones. La jornada, que dará comienzo a las 11,30 y se prolongará a lo largo de tres horas, hasta las 14,30, va a estar abierta a todo el público que quiera profundizar en una de las disciplinas orientales que ha ganado muchos adeptos en el mundo occidental.

Organizado por seis academias riojanas, en las que desde hace años se lleva enseñando y practicando tanto el tai chi como el kung fu, el Día Internacional contará con exhibiciones, talleres y juegos con dragones chinos, que van a transformar el centro de la ciudad en un espacio para aprender a moverse con calma y a conectar con esta tradición centenaria, tan popular en China y otros países asiáticos.

"Se trata de una fiesta familiar del tai chi para todo tipo de público, que pretende promover la participación y la armonía a través del movimiento y la respiración; una actividad que va más allá de acercarse a observar, sino que también invita a probar, a sentir y a disfrutar de un acontecimiento, en el que tradición y actividad se amalgaman con la hermandad y la armonía", afirma el profesor Javier Hernández.

El tai chi, que pueden practicarlo las personas desde los diez años, combina una amplia gana de movimientos lentos que, con respiración adecuada y meditación, beneficia el cuerpo y la mente, ayuda a mantener, o incluso mejorar, las articulaciones, la fuerza muscular, la salud cardiovascular, o el estrés.

A lo largo de la jornada tomarán parte media docena de escuelas dirigidas por maestros de varios continentes afincados en la comunidad autónoma: de China llega el maestro Wang Shu Han, afincado en Calahorra; el maestro mexicano René Simón (Da You Kung Fu); la maestra uruguaya Sandra Melgarejo (Tao Te Kuan) y los maestros riojanos José Félix Fernández (Long River Tai Chi), Diego de Prado (Shaolin Dragón) y Javier Hernández (Escuela de Kung Fu y Tai Chi).

Todos estos expertos, junto con algunos de sus alumnos, compartirán una experiencia única, como es la de reunir por primera vez en La Rioja a tantos profesores de artes marciales chinas.

La jornada arrancará con un acto protocolario de saludo y hermanamiento, para posteriormente dividir la Plaza del Mercado en dos escenarios, uno de secuencias y formas y otro de talleres, en los que pueden interactuar el público asistente. Los más pequeños podrán disfrutar de juegos con dragones chinos y otras actividades.

"La idea es que el Día Internacional del Tai Chi se vaya consolidando en La Rioja año tras año y puedan ampliarse las actividades y la cifra de participantes, en cuanto a maestros, alumnos y público", concluye el profesor Hernández.