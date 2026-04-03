Logroño celebra el Viernes Santo con la Magna Procesión del Santo Entierro como acto central

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LOGROÑO, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

Logroño celebra este Viernes Santo con la Magna Procesión del Santo Entierro como acto central de un día que comenzó a las 00:00 horas con el Silencio y Dolor de María Magdalena.

A las 19:30 horas está prevista la salida, desde la Plaza del Mercado, de la Procesión de Santo Entierro, que recorrerá Portales; Rodríguez Paterna; Avenida de Viana; Marqués de San Nicolás; la Merced; y Portales hasta la Plaza del Mercado.

La Magna Procesión del Santo Entierro en Logroño es el acto central de la Semana Santa. Organizada por la Hermandad de Cofradías de la Pasión, participan once cofradías con sus pasos, representando la Pasión de Cristo.

La procesión sigue un orden litúrgico, mostrando la Pasión desde la Oración en el Huerto hasta la Muerte de Jesús y es seguida con gran fervor.

Como novedad, este año la Hermandad de Cofradías de Logroño ofrece la reserva de sillas para presenciar la procesión, con un donativo de cinco euros (a abonar en efectivo) y que servirá para sufragar los gastos de organización del evento.

VÍA CRUCIS

Antes, se sucederá el Vía Crucis y traslado del Santo Cristo de las Ánimas en la Imperial Iglesia de Santa María de Palacio.

A las 12:00 horas Vía Crucis en Santa María de Palacio y a las 13:00 horas procesión por Marqués de San Nicolás; calle Puente; Avenida de Viana; Rodríguez Paterna, Portales y Plaza del Mercado hasta la Concatedral con cierre en la Imperial Iglesia de Santa María de Palacio.