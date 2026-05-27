Logroño comienza a prepararse para la vendimia contratando suministros para atender a los temporeros

Archivo - Temporeros en vendimia - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño ha comenzado a prepararse para la vendimia aprobando el expediente de contratación de suministros para atender a los temporeros, con 22.536,25 euros.

La portavoz del Equipo de Gobierno, Celia Sanz, ha informado de los asuntos aprobados en la Junta Local, entre los que se ha encontrado "acelerar" la preparación de la vendimia.

Para ello, se ha dado "luz verde a comenzar a tramitar" lo necesario para poder "atender a esos temporeros que son necesarios para la recolección".

Sanz ha defendido la necesidad de "ir dando los primeros pasos para que cuando llegue la campaña de vendimia" se pueda "recibir" a los temporeros con los servicios a punto "para que se puedan instalar de una manera totalmente cómoda".