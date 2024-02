Logroño se compromete a crear zonas para autocaravanas y campers con "servicios de calidad"

LOGROÑO, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño se ha comprometido este jueves a llevar adelante la creación de nuevas zonas para el estacionamiento de autocaravanas y campers. Así se ha aprobado en el pleno municipal ordinario correspondiente al mes de febrero, contando con el voto favorable de todos los Grupos, excepto la abstención del PSOE.

Ha sido la aprobación de una moción de Podemos-IU para crear en Logroño espacios para estacionar este tipo de vehículos, que conllevan un tipo de turismo que, como ha dicho su portavoz Amaya Castro, "ha experimentado un enorme auge" en los últimos tiempos "y en el que Logroño está rezagado", con el que se podría "fomentar el turismo".

Un área que, como ha detallado, contaría con desarrollo de infraestructuras específicas, con al menos 50 plazas, servicios grauitos y completos -suministro de agua y gestión de aguas grises y residuos- y atención a las necesidades de los campistas.

Desde la mayoría de los Grupos han pedido más concreción en las posibles ubicaciones o la necesidad de fijar un "pequeño precio público" por parte del PSOE, mientras que desde el Gobierno local del PP se han planteado en principio varios espacios, entre ellos la calle Piscinas como una posible ubicación provisional.

Así, el edil Ángel Andrés ha señalado que "Logroño tiene que ser ciudad cómoda y acogedora, con las mayores facilidades para el turista, hay demanda de este tipo de turismo y es necasario un espacio para que estos visitantes puedan estar comodos".

Ha considerado que las instalaciones que deben ser gratuitas, para tenerlas cuanto antes, y ha planteado la calle Piscinas como algo provisional, mientras se busca algo definitivo, que debe ser un lugar vallado con servicios de suministro de agua, gestión de aguas grises y negras y electrificación, "un servicio de calidad que debe atraer a los usuarios".

MÁS MOCIONES.

Por otro lado, se ha rechazado una moción del PSOE para ejecutar el proyecto de modernización tecnológica y digitalización del comercio del Casco Antiguo de la ciudad, una iniciativa que cuenta con una financiación de 1,9 millones de fondos europeos para un total de inversión de 2,5 millones.

Un proyecto, como ha señalado la concejala socialista Esmeralda Campos, que "es uno de los que dejó el anterior equipo de Gobierno" y que fue "uno de los más valorados" de su convocatoria de ayudas. "Pero no tenemos noticias de este proyecto", ha advertido la edil, quien ha subrayado que "sería terrible perder toda la financiación".

La moción ha contado con el apoyo de Podemos-IU, cuya portavoz Amaya Castro ha reclamado que "no dejen pasar esta oportunidad, no dejen pasar los casi 2 millones de euros, háganlo suyo pero no lo pierdan", mientras que el portavoz regionalista Rubén Antoñanzas ha mostrado su preocupación "no por los 2 millones que tenemos, sino por el medio millón que faltan por cubrir".

Para María Jiménez, portavoz de Vox, contraria a la moción, "es grotesco que sean ustedes -a los grupos del anterior Gobierno local- quienes se den golpes de pecho sobre las zonas comerciales y especialmente sobre las Cien Tiendas, que casi destruyeron con la chapuza de obra que se estaba haciendo".

Una moción "fake" según el concejal del PP Francisco Iglesias, mientras que el portavoz 'popular' Miguel Sáinz ha señalado que "la mayor parte de este proyecto, que es de seguridad, se tiene que ejecutar para septiembre o pedir ampliar plazo; lo relacionado con la 'última milla' o el robot de reparto por el Casco Antiguo fue rechazado por comerciantes y vecinos".

"Ese dinero -ha afirmado- se va a usar en necesidades más prioritario para el comercio, necesidades que pasan por la digitalización propia para cada comercio, por sensibilizar y formar en herramientas como en autodiagnóstico, en redes sociales, en internet o en algunas otras cuestiones".

Se ha referido específicamente Sáinz a las Cien Tiendas, "cuando nos acusa de pereza o de falta de voluntad, pero qué mayor pereza, mayor falta de voluntad política y temeridad que cuando hicieron las obras a espaldas de vecinos y comerciantes, desoyendo todas las quejas, hace falta estómago para decir que ahora las acabemos en días, cuando todo lo que está debajo está mal, hay que levantar todo".

Ha decaído igualmente una propuesta de Vox en la que se reclamaban medidas en materia de salud mental con el fin de prevenir el suicidio, entre críticas que han ido del "disparate" del PR o el rechazo en general de Podemos, hasta la coincidencia de socialistas y 'populares' en que la moción plantea medidas "que ya se están realizando".

A la hora de que los Grupos hayan dado su votación, se ha producido un empate en los votos, con el 'no' de PR y Podemos-IU, el único 'sí' de Vox y la abstención de PSOE y PP, por lo que ha sido necesario el voto de calidad del alcalde, que, al abstenerse, ha hecho que la moción se haya visto rechazada.

Se ha rechazado por otro lado, con el voto a favor de PR, Podemos-IU y PSOE y el 'no' de PP y Vox, una moción planteada por el Partido Riojano para la creación de una total de 25 salas públicas de lactancia en todos los barrios de la ciudad. Una idea que ha decaído porque se ha considerado que es un aspecto para el que ahora mismo no existe demanda.