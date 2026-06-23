Logroño Deporte, a espera de la respuesta "por escrito" de los clubes para organizar la temporada en Las Gaunas

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LOGROÑO, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Logroño Deporte, Francisco Iglesias, ha informado hoy de que esta entidad está a la espera de una respuesta "por escrito" de los clubes para organizar la temporada tras la decisión adoptada sobre qué equipos usarán Las Gaunas.

Iglesias ha relatado cómo se les ha trasladado a los clubes la decisión del Ayuntamiento de Logroño relativa a que sólo van a jugar los dos equipos de mayor categoría en Las Gaunas (DUX Logroño y UD Logroñés) y a los otros dos equipos de segunda rfef (SD Logroñés y al filial de UD Logroñés) se les ha ofrecido jugar en Pradoviejo.

Ha explicado que "no era una decisión fácil ni una decisión que contentara a todas las partes, pero hemos considerado que es la mejor decisión que podemos tomar para que Las Gaunas esté como tiene que estar y los equipos que jueguen lo hagan en las mejores condiciones".

"Una vez que esta semana les comuniquemos por escrito la decisión que conocen desde ayer, porque no podía ser de otra manera que se lo dijéramos en persona, nos tendrán que contestar si aceptan o no", ha relatado especificando: "También nos lo tendrán que decir por escrito".

Con la respuesta se organizará el terreno de juego "y las características de la zona acotada para los partidos de entradas, zona de taquillas, perímetro de público, etcétera".

De este modo, el Ayuntamiento tiene que "esperar unos días" para que los clubes "analicen, dentro de sus juntas directivas, la situación y, a partir de ahí, hagan la consideración y la petición correspondiente a ese ofrecimiento" hecho.

Una vez se sepa dónde va a "competir" cada equipo "y sepan el calendario" tendrán que comunicar a Logroño Deporte "cuáles van a ser esos dos partidos máximo que van a elegir". De este modo, se organizará, con los clubes que van a jugar en Las Gaunas, el fin de semana.

Iglesias no ha querido desvelar cómo fueron las conversaciones "privadas" con los clubes. "Por supuesto que transmitieron determinadas consideraciones, pero que no estoy ni autorizado ni tampoco voy a desvelar hoy, porque son manifestaciones que nos hicieron en un ámbito de una reunión no pública", ha dicho.

Sí ha dicho que recogió sus consideraciones y "algunas son aceptables"; cuestiones que no ha querido desvelar.

Ha explicado que la decisión se ha tomado por un motivo "agronómico, de utilización del campo", ya que el año pasado usaron Las Gaunas tres equipos y eso generó un "estrés" al campo que supuso un "esfuerzo" para Logroño Deporte y un "sobrecoste".

Iglesias ha asegurado que "el campo ha llegado porque hemos tenido un clima benigno", pero podría no haber estado en condiciones. De hecho, ha dicho, hubo "una muy mala época en los meses de enero y febrero donde las áreas no tenían hierba y el campo se levantaba cada dos por tres".

Ha sumado que la situación dio ventaja a la 'Poa annuala', una especie invasora en los campos de juego que pudo actuar al tener éste muy poco tiempo para recuperarse.

"Yo voy a decir que el campo ha llegado en unas condiciones aceptables, no voy a decir buenas, pero sí aceptables porque ha habido lluvias y no han coincidido grandes tormentas o heladas cuando se tuviera que jugar algún partido con lo cual el campo ha ido tirando hasta llegar al final de temporada", ha indicado.

Era algo "excepcional" que jugaran tres equipos en un mismo estadio de fútbol; pero la petición de los cuatro equipos de los tres clubes ya supuso "una situación prácticamente ingobernable".

"Con esto no quiero decir que jugando dos el campo vaya a estar inmaculado, pero que tendrá muchas más posibilidades de preservarse que jugando tres o por supuesto cuatro", ha señalado.