Logroño estrena sus primeras rutas comerciales para descubrir el comercio local a través de cinco experiencias - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño y la Cámara de Comercio de La Rioja ponen en marcha por primera vez la iniciativa 'Descubre las rutas comerciales de Logroño', con la que invita a descubrir, disfrutar y vivir el comercio local de una forma diferente.

El concejal de Promoción de la Ciudad, Miguel Sainz, acompañado por la secretaria general de la Cámara de Comercio de La Rioja, Cristina Quintero, ha presentado este lunes esta nueva propuesta, que tendrá lugar entre los días 13 y 21 de noviembre y que ofrecerá cinco experiencias guiadas para conocer de cerca la riqueza, la diversidad y la personalidad del comercio logroñés.

Como ha explicado Sainz, "Logroño tiene un importante tejido comercial que queremos seguir apoyando y cuidando", de modo que, "con esta iniciativa invitamos a redescubrir nuestro comercio de proximidad a través de cinco recorridos temáticos guiados por profesionales".

En ellos, ha añadido, "los participantes podrán conocer historias y trayectorias de establecimientos, descubrir productos, aprender de la experiencia de los comerciantes y disfrutar de diferentes degustaciones".

En este sentido, el edil de Promoción de la Ciudad ha señalado que "el objetivo es acercar el comercio de proximidad a toda la ciudadanía desde una perspectiva diferente, poniendo en valor no solo los productos y servicios que ofrece, sino también las personas, las historias y la tradición que hay detrás de cada establecimiento".

"Es una oportunidad para conocer mejor la ciudad a través de sus comercios y de quienes mantienen viva su actividad cada día", ha asegurado Miguel Sáinz.

Quintero, por su parte, ha indicado que "queremos que los logroñeses descubran el comercio de su ciudad con otros ojos, conozcan las historias que hay detrás de cada establecimiento y vivan experiencias que les permitan acercarse a sus profesionales, sus productos y su forma de entender el comercio".

Todas las rutas son gratuitas y cuentan con un aforo limitado de 15 participantes, con el fin de ofrecer una experiencia cercana y facilitar el contacto directo con los profesionales y establecimientos participantes.

Las personas interesadas podrán inscribirse en una o varias rutas a través del código QR habilitado para la actividad y en la web https://www.logronopuntocomercio.com/.

CINCO RUTAS, CINCO EXPERIENCIAS Y UNA CIUDAD.

La programación incluye cinco propuestas diferentes, pensadas para disfrutar del comercio local desde distintos ámbitos:

1. Comercios con historia. Viernes 13 de noviembre, de 17,30 a 19,30 horas. Un recorrido por algunos de los establecimientos emblemáticos del Casco Antiguo para conocer sus trayectorias, historias y tradiciones, así como a las personas que mantienen viva su esencia. La ruta incluirá comercios como La Golosina, Librería Cerezo, Sombrerería Dulín, Curtidos Domínguez y Farmacia Carlos Gil. La experiencia finalizará con un vino y una degustación de despedida en El Calado.

2. Mercado San Blas. Sábado 14 de noviembre, de 12 a 14 horas. Una propuesta para descubrir el mercado desde dentro y conocer sus puestos, productos frescos y de temporada. Los participantes podrán aprender consejos de los profesionales y disfrutar de una degustación final.

3. Cata Deluxe. Viernes 20 de noviembre, de 18 a 20 horas. Una experiencia gastronómica para disfrutar con los cinco sentidos y descubrir diferentes productos y sabores. El recorrido incluirá una cata de quesos acompañada de vino, productos naturales, frutos secos y una cata de aceites. Los establecimientos participantes serán De Torre Gourmet, All Natural y La Chinata.

4. Moda & Estilo. Sábado 21 de noviembre, de 11 a 13 horas. Una ruta para descubrir las tendencias de otoño-invierno, conocer prendas y complementos especiales y llevarse nuevas ideas para crear looks propios. El recorrido visitará Arrebato, Óptica Abrelosojos, Pan Blanco, y Setlan y finalizará con un vino de despedida.

5. Mercado del Corregidor. Sábado 21 de noviembre, de 12 a 14 horas. Una oportunidad para conocer los puestos del mercado, descubrir los productos de temporada, aprender nuevas ideas para las recetas del día a día y disfrutar de una degustación de productos del propio mercado.