Logroño exporta su enoturismo innovador y de calidad a la Plataforma Nacional de Turismo Inteligente de SEGITTUR

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LOGROÑO, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño, cumpliendo con el encargo de SEGITTUR, ha entregado la Plataforma de Destino Inteligente de la ciudad -centrada en la experiencia enoturística- para compartir conocimientos, datos, ideas y trayectorias de forma digital para que otros ayuntamientos se puedan beneficiar de nuestra tecnología y nuestro buen hacer.

La Plataforma Inteligente de Destinos (PID) es una infraestructura digital pública para modernizar y conectar el sector turístico en España mediante el uso de datos y tecnología que mezcla información pública y privada para que los gestores públicos puedan tomar mejores decisiones.

Su misión es crear un ecosistema digital de colaboración e inteligencia turística a nivel estatal que impulse el intercambio de datos y conocimiento, así como la generación de servicios turísticos innovadores y adaptados a las necesidades de los territorios para mejorar la gestión sostenible de los destinos e impulsar su competitividad.

En concreto, la plataforma logroñesa se basa en nuestros mejores recursos turísticos; las ocho bodegas de la ciudad, las calles Laurel y San Juan, el propio Centro de la Cultura del Rioja, los Calados y también nuestra perspectiva del camino de Santiago a su paso por Logroño. Tampoco se olvida de La Rioja, como cuna del Castellano, con unos módulos relativos a la lengua y el turismo de lengua.

El concejal de Promoción de la Ciudad, Miguel Sáinz, ha presentado esta plataforma durante la jornada 'Enoturismo: El vino y las grandes rutas de España', organizada por la Sociedad Mercantil Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas (SEGITTUR), en colaboración con el Ayuntamiento, dentro del proyecto de Plataforma Inteligente de Destino Logroño.

Un nuevo hito que ha sido posible gracias también "al buen hacer de los profesionales del Ayuntamiento de Logroño, del Gobierno de La Rioja y de nuestro sector privado", ha añadido Sáinz.

Como ha recordado, SEGITTUR depositó la confianza en el Ayuntamiento hace casi más de un año dotándolo con 2,9 millones de euros para crear una plataforma nacional de turismo inteligente y presentar "nuestro caso enoturístico de lujo y de calidad" que será exportable a otras ciudades de España para que puedan coger ideas y mejorar su turismo.

Gracias a esta plataforma ya se cuentan con unos mecanismos digitales "para el intercambio, la captación de datos y ayudar a poder obtener de las mismas estrategias públicas y privadas adecuadas para mejorar la oferta turística y ser más atractivos".

Un primer paso que, como ha destacado el concejal, no será el último ya que ahora toca continuar ese proceso de digitalización turística y enológica.

En estos momentos la Plataforma ya está a disposición de cualquier municipio de España, gracias a la Plataforma nacional de SEGITTUR.

PULSERA TURÍSTICA, TARJETA VIRTUAL Y CUADERNO DE VIAJE

Además, el proyecto incluye tres elementos fundamentales para ofrecer al viajero una experiencia óptima y adaptada a sus necesidades. Por un lado, la habilitación -a corto plazo- de una pulsera turística que permitirá a cualquier visitante de la ciudad de Logroño acceder a una amplia variedad de contenedores turísticos y culturales de gran interés, una tarjeta virtual a la que el turista se da de alta voluntariamente y que nos va a mostrar toda la trazabilidad del turista a su paso por la ciudad de Logroño.

Y un tercer elemento también virtual, un cuaderno de viaje que va a permitir que los turistas vuelquen sus experiencias antes, durante y después del viaje. "Todo ello dirigido a proporcionar a los turistas una experiencia digital y sensorial diferente y sobre todo a que nos dejen sus sensaciones", ha destacado.

Con la colaboración del turista, explica, "podremos conocer con más exactitud flujos, presencias, costumbres, horarios, hábitos de los turistas... y con ello las administraciones y las empresas privadas vamos a poder hacer mejores estrategias".

Gracias, además, a su aplicación en la Plataforma nacional "nos permitirá tener una proyección nacional e internacional importante" ya que, en estos momentos, "la Plataforma nacional tiene más de 500 destinos inteligentes ya adheridos y calculamos que puede haber alrededor de 25.000 pymes del sector turístico que están involucrados en la movilización y la innovación de esta plataforma".

Como ha destacado el concejal, este es el resultado de un proyecto colaborativo que nos permitirá también conocer casos de éxito de otras ciudades. "Por ejemplo, con Gran Canaria en todo lo relativo a la gestión de grandes contenedores turísticos o culturales o como Valladolid para intentar minimizar la huella del carbono que realiza el turista".

También, por ejemplo, con el Ayuntamiento de Segovia "especialista en marketing de proximidad" que nos ayudará "a que cuando un turista llegue a Logroño reciba en su móvil un 'input' de lo primero que puede hacer en la ciudad en la primera media hora de estancia", la experiencia de Granada con el turismo lingüístico que desarrollan junto con otros agentes como agencias de viajes o Pamplona, que se centrará en la medición del impacto de eventos.

Una nueva herramienta, ha finalizado, que "ayuda a superar el ámbito autonómico y local colocándonos como un caso más de éxito en la plataforma nacional del país".

LOGROÑO, A LA VANGUARDIA DE LAS CIUDADES INTELIGENTES

El proyecto presentado por el Ayuntamiento de Logroño para formar parte de la Plataforma Inteligente de Destinos de SEGITTUR fue seleccionado en cuarta posición (con un calificación de 90,5 puntos sobre 100) entre todas las candidaturas nacionales realizadas por la calidad de la propuesta, la experiencia en proyectos transversales y colaborativos y las sinergias y coincidencias existentes entre la Plataforma Inteligente de Destinos y la Plataforma Smart Logroño.