Logroño incorpora la IA para facilitar y optimizar la presentación de propuestas al Presupuesto Participativo 2027 - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño incorpora la IA para facilitar y optimizar la presentación de propuestas al Presupuesto Participativo para 2027, de manera que el usuario recibirá el apoyo de un asistente virtual basado en inteligencia artificial cuando presente su propuesta por teléfono, whastapp o mediante la plataforma participa.logrono.es

La concejala de Participación Ciudadana, Leonor González; y la presidenta de la Federación de Asociaciones Vecinales de La Rioja, Mª Ángeles Matute, han informado este viernes sobre la puesta en marcha del proceso del Presupuesto Participativo del próximo año, cuyo plazo para presentar propuestas por parte de la ciudadanía permanecerá abierto hasta el 3 de mayo.

También ha participado en la presentación David Oliván, gerente de la empresa Solverkey, encargada del sistema; Fernando Barrientos, director general del área municipal de Participación; y Julián Herráiz, vicepresidente de la federación vecinal.

Como novedad en esta edición, el proceso incorpora un asistente virtual basado en inteligencia artificial (IA) para facilitar y optimizar la presentación de propuestas por parte de los usuarios, tanto por teléfono (en 35 años) como por whatsapp (en ambos casos a través del número 941 010 701) o a través de la plataforma participa.aavvlarioja.org

Este asistente guiará al usuario con una serie de preguntas para precisar el alcance de la petición e ir valorando, en tiempo real, si ya existen otras similares. En ese caso, el asistente le informará sobre las propuestas recibidas hasta el momento por si el usuario quisiera fusionar la suya o, por el contrario, presentarla como una diferente al no ser exactamente igual.

Esta conversación con el asistente virtual también se puede mantener vía whatsapp adjuntando información como mensajes de texto, notas de audio o imágenes; así como a través del portal participa.aavvlarioja.org.

Una vez finalizada la gestión, será el propio asistente virtual quien remita la propuesta para el Presupuesto Participativo a través de la plataforma anterior.

LOS CANALES DE PARTICIPACIÓN TRADICIONALES, TAMBIÉN ACTIVOS

Además de estos canales telefónicos y digitales, la ciudadanía también puede presentar sus propuestas de forma física.

Para ello, se han editado 65.000 unidades de un folleto informativo en el que se explica el proceso de participación (cuyas propuestas deben ser de competencia municipal y de un valor asumible por el Consistorio) y se incluye un cupón recortable para describir la petición que se quiere realizar.

Este cupón de participación también se puede encontrar en el periódico municipal 'De Buena Fuente', tanto en su versión impresa como digital.

En ambos casos este cupón se debe entregar en los buzones de las asociaciones de vecinos de los barrios; en la sede de la Federación de Asociaciones de Vecinales de La Rioja (C/ San Pablo, 2, bajo); o en el Servicio 010 del Ayuntamiento de Logroño. También se puede remitir mediante el correo electrónico participativosLGN@gmail.com

Las propuestas recibidas por todas las vías mencionadas serán clasificadas por distritos y debatidas por las asociaciones de vecinos y el resto de los colectivos (jóvenes, mayores, culturales, deportivos, sociales, etc.) en las Mesas de Barrio para, posteriormente, ser remitidas a las diferentes Juntas de Distrito por orden de prioridad.

Tras su aprobación en este órgano de participación, estas iniciativas serán evaluadas y valoradas por la Junta de Gobierno Local. Las de mayor interés social serán recogidas en el Presupuesto Municipal de 2027 para su aprobación por el pleno del Ayuntamiento de Logroño.

En este sentido, la concejala de Participación Ciudadana, que ha llamado a participar a todos los ciudadanos en el proceso, especialmente a los jóvenes, contando con los nuevos canales "más cercanos a ellos", ha querido destacar "la labor de la Federación de Asociaciones Vecinales de La Rioja en este proceso".

Así, ha recordado que "gestiona la recepción de las propuestas, las clasifica por distrito, retira las que no son específicas del presupuesto participativo -como las labores de mantenimiento, las sugerencias o el cumplimiento de la normativa- y unifica las propuestas iguales o similares para que el debate en las Mesas de Barrio sea más fácil para las entidades que participan en este proceso".

CALENDARIO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE 2027.

Estas son las principales fechas de la nueva edición del proceso del Presupuesto Participativo:

20 de marzo: inicio del plazo para presentar solicitudes.

3 de mayo: fin del plazo de presentación de propuestas.

Del 4 al 24 de mayo: clasificación de las propuestas recibidas.

25 de mayo: envío de las propuestas a todas las asociaciones de la ciudad en el Registro Municipal de Entidades Municipales.

3 de junio: constitución de las Mesas de Barrio.

A partir del 15 de junio: evaluación de las propuestas por parte de los técnicos municipales.

Septiembre: aprobación por parte de las Juntas de Distrito.

PROCESO PARTICIPATIVO DEL AÑO ANTERIOR.

El año pasado se recibieron 681 propuestas (que una vez unificadas por temáticas se concretaron en 515) con un total de 17.091 apoyos de vecinos y vecinas de la ciudad.

La movilidad urbana fue la temática que más propuestas recibió (138), seguida de la cultura y el deporte (107) y el urbanismo y las obras municipales (92).

El resto de las iniciativas recogidas en este proceso de participación estuvieron relacionadas con el medio ambiente (80), los servicios sociales (24) y otras de diferente índole (86).

El Distrito Ciudad fue el origen de más propuestas (146), seguido del Sur (109), el Oeste (76), el Este (74), el Centro (62) y el Distrito Norte (48).

Como ha recordado González, "en este proceso puede participar cualquier ciudadano o ciudadana de Logroño, la única condición que se requiere es que tenga voluntad de mejorar nuestra ciudad o su barrio".

"Las propuestas podrán ser dirigidas a una única área del Ayuntamiento o a varias y ser de competencia municipal. Se priorizarán aquellas que conlleven un valor asumible para el Consistorio y que tiendan a la generación de empleo y al ahorro en inversión y en mantenimiento", ha finalizado.