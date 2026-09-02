Logroño muestra su apoyo y solidaridad con Ceuta; "Su frontera, es la frontera de todos"

Logroño muestra en una concentración su apoyo y solidaridad con Ceuta; "Su frontera, es la frontera de todos" - JPEG/EUROPA PRESS

LOGROÑO, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una multitudinaria concentración ha secundado en Logroño la convocatoria de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para mostrar su apoyo y solidaridad a la situación que está viviendo el pueblo ceutí. "Defender Ceuta es defender nuestra seguridad y nuestra convivencia. Porque la frontera de Ceuta es la frontera de todos".

Convocada a las 20,00 horas en la plaza del Ayuntamiento de la capital riojana, desde minutos antes los logroñeses y logroñesas han inundado la plaza con banderas de España y de Ceuta para mostrar su rechazo a esta situación.

Hasta el lugar también se ha personado el presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, acompañado por varios miembros consejeros de su Ejecutivo, así como la vicesecretaria general de Regeneración Institucional, Cuca Gamarra. También han acudido miembros de Vox, como el diputado regional, Ángel Alda, entre otros.

Por parte de la corporación municipal de la ciudad, el alcalde, Conrado Escobar, ha asistido con varios de sus concejales así como miembros de Vox y la concejala no adscrita, Eva Loza, quien antes pertenecía a las listas del PSOE en Logroño.

'CEUTA NO SE VENDE, CEUTA SE DEFIENDE'

Durante el acto se han podido escuchar diferentes proclamas como; "Ceuta no se vende, Ceuta se defiende", "Marlaska, dimisión", "Viva España" y gritos de "traidores", "Pedro Sánchez, corrupto", "Esta Ceuta nunca se rinde", "Pedro Sánchez, dimisión" o "Viva el Rey Felipe".

También se han podido leer carteles con los siguientes lemas: 'Soy de Ceuta, soy español. Quiero hablar. Escúchame' o 'Solidaridad con los ceutíes e inmigrantes. Rechazo del racismo xenofobia y odio', entre otros.

El acto ha comenzado pasadas las 20,00 horas y tras escuchar el himno de Ceuta -que ha terminado con una multitud de aplausos- el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, se ha dirigido a los asistentes para leer el comunicado oficial de la FEMP -el mismo para toda España-.

Aunque ha tenido que interrumpir su discurso en varios tramos ante el grito de los asistentes, el primer edil ha podido finalmente terminar su intervención sin incidencias.

APOYO FIRME Y SIN FISURAS

En concreto, en el discurso se ha mostrado "el apoyo firme y sin fisuras a Ceuta y a todos los ceutíes ante la gravísima situación que vive la ciudad desde la entrada masiva e irregular de miles de personas por la frontera los días 30 y 31 de julio".

La situación de Ceuta, ha proseguido, "también está poniendo a prueba a España: nuestra capacidad para proteger nuestras fronteras, garantizar la seguridad y defender la integridad de nuestro territorio".

Por eso, desde la plaza del Ayuntamiento de Logroño, "desde cada pueblo y cada ciudad de España, queremos alzar la voz con un mensaje claro y rotundo: Ceuta: es y será siempre España".

Ceuta es una parte "irrenunciable de nuestro país. Lo es por su historia, por el Derecho y por la voluntad libre y democrática de los ceutíes, que generación tras generación han expresado su identidad española y su compromiso con España y con los valores de nuestra Constitución".

Ante esta situación, ha indicado el alcalde, "la soberanía española sobre Ceuta no se cuestiona. La integridad territorial de España no se negocia".

"NO SOLO ES UN PROBLEMA MIGRATORIO"

Pero como ha continuado, "lo ocurrido no solo es un problema migratorio. Cuando se pone bajo presión una frontera española, se pone bajo presión a toda España".

Además "lo que está en juego nos afecta a todos. La frontera de Ceuta es nuestra frontera, la de todos los españoles, y también la de los 27 países de la Unión Europea".

En el discurso ha recordado que Ceuta "no puede sola. Por eso, la respuesta debe estar a la altura de la situación: debe ser una respuesta de Estado y debe contar con el compromiso de todas las administraciones".

AGRADECIMIENTO A QUIENES HAN ESTADO EN PRIMERA LÍNEA

El manifiesto también ha hecho referencia "a quienes han estado en primera línea. A los ceutíes, por su serenidad, responsabilidad y solidaridad. Y a todos los profesionales y servidores públicos que han trabajado y siguen trabajando para atender esta situación, proteger a la población y mantener la seguridad y la convivencia: Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Fuerzas Armadas, sanitarios, profesionales de los servicios sociales, empleados públicos, entidades humanitarias y voluntarios".

Finalmente, el alcalde ha querido mostrar su "reconocimiento a la sociedad ceutí por la serenidad, responsabilidad y solidaridad demostradas ante una situación extraordinaria. Ceuta ha dado un ejemplo al conjunto de España".

"Ceuta es España, por su historia, por la ley y por la voluntad democrática de sus ciudadanos. No hay lugar para dudas ni ambigüedades", ha afirmado.

También ha querido expresar la convicción de que "la presión migratoria y la protección de las fronteras requieren una respuesta de Estado y un compromiso firme de la Unión Europea. Ceuta no puede asumir en solitario las consecuencias de una situación que afecta al conjunto de España y de Europa".

REFORZAR LOS MEDIOS DEL ESTADO EN CEUTA

Por ello, han pedido al Gobierno de España "que refuerce los medios del Estado en Ceuta, garantice la seguridad y el control de la frontera y ponga a disposición de la ciudad los recursos humanos, materiales y administrativos necesarios para afrontar esta situación".

Además, exigen también "el retorno efectivo y con garantías de quienes entraron ilegalmente en nuestro país: esa es la única forma de recuperar la normalidad" así como una financiación extraordinaria que permita hacer frente a los costes de esta emergencia y garantice que los servicios públicos de los ceutíes no se vean perjudicados.

Pide al Gobierno que "haga uso de todos los instrumentos y medios que ofrece la Unión Europea. Ceuta es frontera exterior de Europa y necesita una respuesta europea. Y lo hacemos defendiendo, al mismo tiempo, una convivencia basada en el respeto. Rechazamos cualquier forma de odio, racismo o enfrentamiento".

"Defender Ceuta es defender nuestra seguridad y nuestra convivencia. Porque la frontera de Ceuta es la frontera de todos. Y porque hay cosas que nos unen por encima de cualquier diferencia. Ceuta somos todos", ha finalizado el alcalde.

"NACÍ EN CEUTA, VIVO EN CEUTA Y MORIRÉ EN CEUTA"

Tras la intervención del alcalde y el himno de España, la convocatoria ha contado también con la intervención de Juan José, un ceutí que ha querido hablar ante los asistentes para lamentar la situación que se vive en su ciudad.

"Nací en Ceuta, vivo en Ceuta, trabajo en Ceuta y moriré en Ceuta", ha comenzado. Ceuta "es una ciudad muy pequeñita en el norte de África que se siente profundamente española de los pies a la cabeza".

Una ciudad -prosigue- en la que conviven cuatro culturas, cuatro religiones cristianos, musulmanes, judíos e hindús. No somos racistas no queremos violencia, queremos vivir tranquilos en nuestra españolidad. Queremos seguir siendo españoles y no queremos ser invadidos otra vez".

Finalmente ha pedido "responsabilidades" a esas personas "que no han sabido administrar la seguridad de nuestra ciudad. Queremos que esas personas vayan ante los jueces y cumplan por no haber hecho su trabajo. No puede ser que seamos invadidos cada dos por tres o cada cinco años". Como cualquier ciudadano de España, sentencia, "pedimos unidad, pedimos democracia y pedimos libertad".