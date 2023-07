Logroño y Pamplona, unidos por San Fermín; El Hogar Navarro lanza su propio cohete y ofrecerá más actos estos días

LOGROÑO, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los socios del Hogar Navarro de Logroño han celebrado el chupinazo de San Fermín desde su sede en la calle Portales. Este año ha sido su presidente, Antonio González Suberviola, el encargado de lanzar el primer cohete desde el balcón de la sede. Un acto con el que, a pesar de la distancia, se da muestra de la estrecha relación y buena sintonía existente entre ambas ciudades.

Los famosos Sanfermines de Pamplona no sólo se celebran en la capital Navarra. Además de ser unas fiestas que atraen cada año a turistas internacionales, San Fermín se celebra también en los distintos hogares navarros repartidos por múltiples regiones de España.

Debido a la proximidad geográfica de Logroño con Pamplona, y a la amplia relación que existe entre ambas ciudades, en el Hogar Navarro de la capital riojana es habitual que se organicen varias actividades para conmemorar las fiestas de San Fermín.

Cada año, después de que los socios del Hogar vean juntos el chupinazo de Pamplona desde la televisión, se lanzan como homenaje varios cohetes desde el balcón de la sede en la calle Portales. Este año el primer cohete ha sido lanzado por el presidente del Hogar Navarro de Logroño, Antonio González Suberviola.

Según el presidente ha explicado, "estaba previsto que este año lo tirara el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, pero como tenía pleno en el Ayuntamiento ya había avisado de que seguramente no podría asistir". Al ver que finalmente el alcalde no llegaba, ha sido el presidente del hogar navarro logroñés el encargado de lanzarlo. "Nunca había tirado el primer cohete, aunque ocupo el cargo desde 2013, y me ha hecho mucha ilusión", ha contado Antonio González Suberviola.

ESTE SÁBADO, MISA EN LA IGLESIA DE SANTIAGO EL REAL

Más adelante, el sábado 8 de julio, los socios del Hogar Navarro de Logroño asistirán a la misa de las 12,00 en la iglesia de Santiago el Real. Tras la eucaristía se trasladarán hasta su sede acompañados de música, joteros y pasacalles. "Cantaremos en los soportales unas jotas y subiremos a hacer la entrega de pañuelos a los nuevos socios que se han unido últimamente", explica González Suberviola.

"Sí que he estado en el chupinazo desde Pamplona, que es impresionante, pero si no podemos ir lo celebramos juntos desde aquí, que también nos lo pasamos muy bien" -ha declarado una socia del Hogar Navarro- "Es la primera vez que lo celebro aquí, porque soy socia desde el mes de enero. Me ponen el pañuelo el sábado y lo espero con mucha ilusión".