Logroño se posicionará en FITUR como destino preferente por su gastronomía, vino y programación cultural de vanguardia

LOGROÑO, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

Logroño participa a partir de este miércoles en FITUR con encuentros profesionales y reuniones de trabajo con diferentes agentes que tendrán lugar durante las próximas jornadas, con el objetivo de reforzar la proyección internacional de la ciudad a través de su gastronomía y sus vinos.

Además de continuar avanzando en la digitalización del turismo en la ciudad y posicionar Logroño como la mejor ciudad de España para tapear, destino referente en torno al vino, la cultura y el turismo familiar.

En concreto, se mantendrán diferentes encuentros dirigidos a reforzar las relaciones entre instituciones que pretenden impulsar futuras colaboraciones. Durante las jornadas de los próximos días, se mantendrán reuniones de trabajo con agentes profesionales del sector, revistas de viajes, agencias promotoras de turismo, agencias de sostenibilidad y empresas de turismo digital, con el reto de continuar avanzando en el proceso de digitalización del turismo en la ciudad y situar a Logroño a la vanguardia, en la mejor posición como destino de referencia enoturístico y una sugerente oferta cultural.

'CUBISMO Y VINO' Y REALIDAD VIRTUAL EN EL CCR

El viernes 23, a las 10,30 horas, la capital riojana presentará en el stand institucional de La Rioja 'Logroño, experiencias 2026', una variada y atractiva oferta que nos convierte en un destino referente del turismo de calidad en torno al vino, la gastronomía, la cultura y el turismo familiar.

Así, en dicha jornada cobrará protagonismo el Centro de la Cultura del Rioja CCR, eje y buque insignia del enoturismo, un espacio cultural en un entorno privilegiado del Casco Antiguo, que no sólo ofrece las mejores propuestas de ocio, sino una experiencia nueva.

Para 2026, las propuestas del CCR no dejarán indiferentes, por su programación vanguardista y diferenciadora. Entre otras novedades, el centro albergará este año una nueva e importante exposición titulada 'Cubismo y vino', del Museo Vivanco, con obras de Juan Gris y Picasso, algunas de las cuales aún no se han exhibido.

También este año el Centro de la Cultura del Rioja incorpora una sala de realidad inmersiva en 3-D sobre el universo del vino en su tercera planta.

El nuevo equipamiento, cuya apertura se prevé entrado el mes de octubre, será un espacio expositivo de tecnología avanzada de realidad virtual, integrado con los contenidos del CCR.

2026, AÑO AZCONA, UN ATRACTIVO MÁS PARA ATRAER VISITANTES

En ese marco se presentará, asimismo, la celebración de 2026 como 'Año Rafael Azcona', en reconocimiento y homenaje al guionista logroñés, figura esencial de la literatura y el cine español. En esa programación, se va a desarrollar a lo largo del presente ejercicio un extenso programa de iniciativas que pretenden llegar al conjunto de la ciudadanía; acciones y actividades en las que la figura de Rafael Azcona, su obra o la misma creación literaria o audiovisual van a estar muy presentes en distintos ámbitos sectoriales como el educativo, el cultural o el turístico.

Destaca la celebración del IX Encuentro de Guionistas, que, organizado por FAGA y ALMA, convertirá a Logroño en la capital del guión entre los días 28 y 30 de mayo con la reunión de alrededor de 450 guionistas profesionales de todo el país, además de estudiantes, creadores audiovisuales y público interesado en la escritura cinematográfica y televisiva.

SECTOR TURÍSTICO DEL ÁMBITO FAMILIAR

Además, durante FITUR 2026 se celebrarán mesas de trabajo con concejales y representantes de varias ciudades del entorno para trabajar en diferentes vías de colaboración para la promoción turística. También se van a mantener encuentros con otras ciudades como Querétaro de México, con enorme vocación vitivinícola y gastronómica.

En ese sentido, se participará en presentaciones de diversas experiencias turísticas de las asociaciones de la Ruta Carlos V, de la que somos socios, así como con diferentes ciudades por las que pasa el Camino de Santiago, con el fin de mejorar y modernizar la gestión turística del Camino.

También se llevarán a cabo reuniones trabajo con empresas de turismo familiar que promueven destinos propicios para viajar con hijos.

El turismo idiomático continúa teniendo una posición primordial para nuestra ciudad y mañana jueves 22, la delegación logroñesa participará en una mesa redonda de FEDELE Lingua 2026, junto a otros ayuntamientos como el de Madrid y Salamanca.

También acudirán a la presentación, en el stand Tour de España del Camino Ignaciano, que contará además con la asistencia del Ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu.

Cabe mencionar, asimismo, los encuentros programados con empresas de radio, revistas a nivel nacional como National Geografic y Conde Nast Traveller, empresas digitales como Minube, una de las grandes plataformas turísticas.

Otro de los sectores de interés en estos encuentros profesionales serán las empresas Camping Car Park, de turismo de personas en caravanas, con las que se mantendrán reuniones encaminadas a mejorar los servicios e instalaciones habilitadas en nuestra ciudad para este tipo de viajeros.

RECONOCIMIENTO A LOGROÑO EN TURISMO INTELIGENTE

Durante la feria, varios técnicos del Ayuntamiento de Logroño recibirán en nombre de la ciudad la renovación del distintivo de Turismo Inteligente de SEGITTUR Turismo e Innovación. Logroño apuesta de manera decidida por el proceso de digitalización del turismo en la ciudad facilitando y mejorando la experiencia del visitante. Así, el Ayuntamiento de Logroño ha impulsado un proyecto de información turística inteligente que sitúa a Logroño como referente de turismo de calidad.

Se trata de un nuevo recurso digital que acerca al visitante, de forma personalizada, la información turística de Logroño. El Ejecutivo local instaló 16 pantallas táctiles con peana en hoteles y bodegas de Logroño.

En ese orden de cosas, Logroño ha obtenido una subvención de 2,9 millones de euros de fondos europeos Next Generation para el proyecto 'Enoturismo. El vino y las grandes rutas'. Este proyecto busca digitalizar la experiencia enoturística a través de herramientas como pulseras inteligentes, tarjetas virtuales y cuadernos del viajero. Además, se integran las ocho bodegas de la ciudad, el Centro de la Cultura del Vino y el Camino de Santiago en una oferta turística innovadora y sostenible.

Asimismo, Logroño participará en el encuentro de instituciones distinguidas con el premio 'Ciudad Europea de Accesibilidad', distintivo que ostenta nuestra ciudad. Los datos del Instituto Nacional de Estadística relativos a ocupación hotelera indican que en 2025 se registraron en Logroño un total de 554.925 pernoctaciones, de las que 424.837 corresponden a residentes en España y el resto a extranjeros.