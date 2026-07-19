Logroño prepara el entorno de la Fuente Murrieta de cara a la final del Mundial de Fútbol

14 July 2026, US, Arlington: Spanish players celebrate their victory after the 2026 FIFA World Cup semi-final soccer match against France at the Dallas Stadium. Photo: Tom Weller/dpa - Tom Weller/dpa

LOGROÑO, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño, con motivo de la final del Mundial de Fútbol, que disputan este domingo las selecciones de España y Argentina a partir de las 21 horas, prepara el entorno de la Fuente Murrieta, lugar de celebración habitual de los éxitos deportivos.

En coordinación con el Cuerpo de Policía Nacional, el Cuerpo de Policía Local participará en el dispositivo de seguridad que se desplegará en el entorno para que los aficionados puedan disfrutar del momento con plena seguridad en caso de victoria de la Selección Española.

Los agentes locales participarán en el operativo con diferentes actuaciones vinculadas a la seguridad ciudadana, la regulación del tráfico y el apoyo al resto de servicios municipales.

Para ello, durante el turno de tarde del domingo y el turno de noche del domingo al lunes el servicio estará reforzado con varias patrullas y oficiales, que podría incrementarse si fuese necesarios.

Varias patrullas estarán presenten en el Palacio de los Deportes y en su entorno, donde se prevé una importante afluencia de aficionados por la instalación de una pantalla gigante para ver el encuentro.

La Fuente Murrieta permanecerá desconectada y vaciada, así como las del Monumento a Espartero, en el Paseo del Espolón, y la de los Ilustres, en Gran Vía.

En caso de victoria del combinado nacional, ante la concentración de aficionados que se darán cita en Fuente Murrieta, se contarán los accesos al tráfico rodado a la rotonda de dicha fuente en la confluencia de las calles Javier Martínez Laorden con Trinidad; Murrieta con Gran Vía; Portales con Once de Junio; y Javier Martínez Laorden con Fuente Murrieta.

Se prevé que la reapertura al tráfico, así como un servicio extraordinario de limpieza de la zona, tengan lugar entre las 1 y las 3 horas, aproximadamente.

Finalmente, durante todo el fin de semana el Ayuntamiento ilumina con los colores rojo y amarillo el Puente de Piedra, la muralla del Revellín y la propia Fuente Murrieta.

En el caso de la la ganadora sea la selección argentina, y tras la solicitud de la comunidad de este país en Logroño, su celebración será en la Plaza del Ayuntamiento. Se trasladaría allí el dispositivo de seguridad previsto para Fuente Murrieta en caso de victoria española.

DÓNDE VER EL PARTIDO.

El partido se podrá ver en el Palacio de Deportes, donde el Gobierno de La Rioja ha habilitado una pantalla.

Un espacio, al que está previsto que acuda el presidente del Ejecutivo, Gonzalo Capellán, para el que se ha contado con hasta 4.500 invitaciones que, en el momento de su recogida, se agotaron en poco más de media hora.

Además, también de manera libre, la retransmisión de la final se podrá seguir en otra pantalla habilitada por Logroño Deporte en la Plaza Diversidad, donde habrá actividades previas desde las 20 horas. A ello se suma, en este caso, de pago, la retransmisión que también prevé ofrecer los Cines Yelmo.

No será la capital el único lugar donde se podrá seguir este momento único para el fútbol español: así, en Calahorra se va a contar con actividades y pantalla en la Plaza del Mercadal.

Y, especialmente, en Haro, localidad natal del seleccionador nacional, además de actividades desde las 18 horas, se podrá seguir el encuentro dentro del estadio municipal que lleva el nombre de Luis de la Fuente.