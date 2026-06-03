Logroño prevé acoger a 33 niños y niñas saharauis este verano en una nueva edición de 'Vacaciones en Paz'

Archivo - Llegada de los niños de 'Vacaciones en paz' el año pasado a Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Logroño prevé acoger este próximo verano a un total de 33 niños y niñas saharauis de entre 6 y 14 años, en una nueva edición del programa 'Vacaciones en Paz'.

Así, el Ayuntamiento de la ciudad, en su sesión este miércoles en la Junta de Gobierno Local, ha aprobado el convenio con la Asociación Riojana de Amigos y Amigas de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) por 29.000 euros, destinados a sufragar, entre otros gastos, esta iniciativa.

El programa 'Vacaciones en paz', que desarrolla la Asociación de Amigos y Amigas de la República Árabe Saharaui Democrática y el Ayuntamiento de Logroño desde 1993, tiene como objetivo que los niños y niñas saharauis disfruten de unas vacaciones estivales junto a familias riojanas, tanto en Logroño como en otras localidades de la comunidad autónoma, alejados de las durísimas condiciones de vida que ofrecen los campamentos de refugiados en Tinduf (Argelia).

Este programa tiene un marcado carácter humanitario, debido a las condiciones de extrema dureza que se sufre en los campamentos de refugiados con carencias de todo tipo (alimentación, sanidad, abastecimiento de agua, etc...)

Además, más allá del disfrute de vacaciones de estos niños y niñas, lo más importante es que se les proporciona una atención sanitaria especializada, con revisiones médicas dirigidas especialmente a cubrir las patologías relacionadas con los oídos y vista que sufren.

Como ha detallado la portavoz del equipo de Gobierno municipal, Celia Sanz, los niños y niñas "vienen a Logroño para pasar sus vacaciones estivales con familias riojanas que los acogen ya no solamente de una manera altruista, sino de una manera absolutamente solidaria".

Familias, ha añadido, "que les ofrecen no solamente el cariño o el hecho de convivir en familia, sino tambiém el poder disfrutar de actividades y de dinámicas que estos chavales no pueden disponer en su origen".

Ha querido la portavoz "agradecer la implicación, la gran voluntariedad y la solidaridad totalmente desprendida que demuestran todas estas familias que acogen a estos chavales que vienen a pasar esos dos meses de vacaciones en Logroño, en un programa que ya se viene realizando aproximadamente desde el año 1993".

Y, para concluir, ha aprovechado para "hacer un llamamiento para que aquellas familias que estén interesadas, se pongan en contacto con el Ayuntamiento de Logroño, porque a su vez podrán contactar con familias que ya son acogedoras de estos chavales y podrán darles referencias y explicaciones de cómo funciona la iniciativa y sobre todo del cariño que mutuamente reporta el acogimiento de estos chavales".