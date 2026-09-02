Logroño reunirá a 90 deportistas en los XII Juegos Nacionales de Trasplantados La Rioja - DEPORTEYTRASPLANTEESPANA

LOGROÑO 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Logroño acogerá, por primera vez en La Rioja, los días 4 y 5 de septiembre, los XII Juegos Nacionales de Trasplantados, una cita que reunirá a alrededor de 120 personas, entre los 90 deportistas trasplantados y una treintena de familiares y acompañantes.

Organizados por la Asociación Deporte y Trasplante España, los Juegos tienen un doble objetivo, por un lado, concienciar a la sociedad sobre la importancia de la donación de órganos, médula ósea, sangre y tejidos y, por otro, mostrar los beneficios que la actividad física aporta a las personas trasplantadas.

El evento incluirá dos hitos para concienciar sobre la importancia de la donación, por un lado, una sesión con testimonios de trasplantados que se celebrará, mañana jueves, a las 18,30h. en el Colegio de Médicos de La Rioja para, posteriormente, a las 19,30h. celebrar la inauguración que contará con la presencia de la presidenta del Colegio de Médicos, el alcalde de Logroño, la Asociación Deporte y Trasplantes y La Rioja Deporte.

El segundo hito será un 'Paseo por la donación', el viernes, a las 18 h. que partirá de la esplanada del Adarraga y que va dirigido a toda la sociedad.

Al frente de la asociación y de la organización de estos juegos se encuentra el médico riojano, Vicente Elías Ruiz, quien ha destacado que el deporte se ha convertido en una parte cada vez más importante del proceso de recuperación tras un trasplante. "El ejercicio es una ayuda más para recuperar esa nueva vida que surge a partir del trasplante y permite minimizar muchos de los efectos secundarios de la medicación que surgen después de un trasplante", ha explicado.

El propio Elías Ruiz ha hablado desde su experiencia como paciente trasplantado, la última operación bastante reciente, de la que ha recordado que "en menos de una semana de la intervención ya estaba practicando bicicleta dentro del propio hospital, una realidad muy diferente a la de años atrás, cuando existía una mayor cautela tanto entre pacientes como entre profesionales sanitarios ante la práctica deportiva después de un trasplante" ha matizado.

DEPORTISTAS DESDE LOS 20 HASTA MÁS DE 70 AÑOS

Los juegos, que se celebrarán en las instalaciones de CTD Adarraga, CDM Las Norias y el Campo de Golf La Grajera, reunirán en Logroño a personas procedentes de diferentes puntos de España y con distintos tipos de trasplante, entre ellos riñón, hígado, corazón, pulmón y médula ósea.

Asimismo, entre los participantes habrá deportistas de edades muy diversas, desde la veintena hasta mayores de 70 años, que participarán a la vez en la misma disciplina, si bien, las clasificaciones serán individuales y por categorías de edad.

Para participar en los juegos es imprescindible ser una persona trasplantada o en diálisis y disponer de la correspondiente autorización médica de la unidad de trasplante o de seguimiento. El programa incluye disciplinas como atletismo, natación, ciclismo, golf, pádel, tenis, tenis de mesa, bádminton, petanca, dardos, bolos y mini maratón, entre otras. Una de las novedades de esta edición será el picketball, una modalidad que se incorpora a los juegos y que, según la organización, ha despertado un importante interés entre los participantes.