Logroño revitaliza el Casco Antiguo con una nueva iluminación LED para mejor visibilidad y menor consumo de energía

Logroño estrena nueva iluminación en 32 espacios de su Centro Histórico - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Casco Antiguo de Logroño ha estrenado esta pasada anoche nueva iluminación exterior de tipo LED, que ofrece una mejor visibilidad, mejora la eficiencia energética y reduce el consumo eléctrico en un 40,12%.

La actuación ha supuesto una inversión de 185.827,01 euros (IVA incluido) y la sustitución de 292 luminarias en 32 calles y plazas.

En concreto, la nueva instalación lumínica da servicio a las calles Siervas de Jesús, Caballerías, Juan Lobo, Herrerías, Travesía de Palacio, Plaza Santa Ana, Barriocepo, Cofradía del Pez, Marqués de San Nicolás, Santiago, Plaza Martínez Zaporta, Carnicerías, Boterías, Plaza de la Oca, Valvanera, San Agustín, Albornoz, Travesía de Laurel, Laurel, Capitán Gallarza, Cerrada, Ruavieja, Mercaderes, Plaza Concepción Pérez Santo Tomás, San Juan, Hermanos Moroy, Marqués de Vallejo, San Juan, Del Carmen, Cristo, Ollerías y Bretón de los Herreros.

El objetivo de esta actuación, que cuenta con financiación europea a través de los fondos europeos Next Generation EU del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, es que el alumbrado exterior público de este entorno sea más sostenible, resiliente y estén preparada para la transición ecológica y digital.

Con estas nuevas actuaciones se continúa con el proceso de mejora de la iluminación que se está llevando a cabo de manera progresiva en la ciudad en el marco de la estrategia de Ciudad Circular.

Así, ya se han realizado la mejora de la iluminación de la Concatedral de La Redonda, el Mercado de San Blas, el Cubo y la muralla del Revellín, la calle Portales y su entorno, las plazas del Mercado y San Agustín y la calle de la Merced.