La concejala de Alcaldía, Gobernanza, Igualdad y Portavocía del Ayuntamiento Logroño, Celia Sanz, en comparecencia de prensa - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Alcaldía, Gobernanza, Igualdad y Portavocía del Ayuntamiento Logroño, Celia Sanz, ha presentado esta mañana el programa de actos organizado por el Ayuntamiento de Logroño para conmemorar el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el próximo 25N.

El Consistorio logroñés se suma a la conmemoración de esta jornada bajo el lema 'De la mano contra la violencia de género', "que busca reafirmar el compromiso de toda la sociedad para luchar contra la violencia machista".

Según ha destacado la concejala, "estas actividades organizadas por el Ayuntamiento con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres buscan visibilizar la violencia de género, informar sobre los recursos disponibles para hacerle frente y promover relaciones basadas en el respeto y el buen trato".

"Desde el Ayuntamiento reafirmamos nuestro compromiso por la erradicación de la violencia contra las mujeres y queremos animar a toda la ciudadanía a participar en las actividades y a no mirar hacia otro lado. Ante cualquier situación de violencia de género que vivamos o de la que seamos testigos, debemos recordar teléfonos como el 016, que además es un servicio gratuito o, en caso de emergencia, el 112".

Sanz ha subrayado que "esta unidad social frente a la violencia contra las mujeres se plasma en el Protocolo de Duelo de la Ciudad, al que se han adherido hasta la fecha 84 entidades de todo tipo".

En el seno de este protocolo, se ha impulsado en esta legislatura el Grupo Logroño por la Igualdad. La concejala ha elogiado la "labor continua que se realiza en el seno de este grupo, que se reúne continuamente para impulsar acciones de sensibilización, formación y prevención de la violencia machista".

ACTO INSTITUCIONAL

El acto institucional con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres tendrá lugar el miércoles 25 de noviembre en el Ayuntamiento de Logroño.

En él se leerá un manifiesto y se contará con la intervención de la poeta Valle Mozas y con una actuación musical de violín a cargo de Rioja Filarmonía. Participarán en este acto el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, junto a otros miembros de la Corporación, entidades que forman parte del Grupo Logroño por la Igualdad y representantes de otras instituciones, entidades y colectivos de la ciudad.

CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN EN FARMACIAS

La concejala de Igualdad ha incidido en la necesidad de "dar visibilidad a los recursos con los que contamos para ofrecer asistencia, asesoramiento y atención a las mujeres víctimas de violencia de género, para que sientan y sepan que no están solas y que pueden contar con las instituciones y con toda la sociedad".

Así, se ha impulsado una campaña de sensibilización en la que se contará con la colaboración de las farmacias de la ciudad, que durante estos días se convertirán en puntos de información y asesoramiento. Para ello distribuirán a las personas que acudan a sus establecimientos diversos materiales:

La guía de recursos 'Si eres víctima de Violencia de Género', editada por el Ayuntamiento y que recoge qué es la violencia de género y dónde acudir en caso de sufrir este tipo de violencia: teléfonos de emergencias 112 y 016, Servicio de Urgencias Sociales (9001015559, Policía Local (092), Policía Nacional (091), Guardia Civil (062), así como el contacto de la unidad municipal de igualdad (941277023. Correo electrónico igualdad@logrono.es).

Un marcapáginas que invita a reflexionar sobre cómo relacionarse y cuidar a la pareja a través del buen trato, el respeto y la igualdad.

"La participación de las farmacias en esta campaña obedece a su cercanía y la confianza con la que cuentan entre la población, lo que las convierte en un espacio idóneo para que la información llegue a cualquier persona, también a quienes pueden estar viviendo una situación de violencia", ha explicado Sanz.

ACTIVIDADES FORMATIVAS, CULTURALES Y DE PREVENCIÓN

La programación de actos organizada por el Ayuntamiento de Logroño con motivo del 25N incluye también diversas propuestas para la sensibilización a través de actividades formativas, preventivas y culturales.

El jueves 19 de noviembre, a las 19,00 horas, en el Auditorio Municipal, se representará 'Hermanas pese a todo', una comedia escrita por Javier Rubio y dirigida por Teresa Soria Ruano, interpretada por Celia Medrano y Teresa Soria Ruano. Con una duración de 75 minutos y dirigida a público adolescente y adulto, la obra aborda con humor cuestiones como el mandato de los cuidados y los roles de género, la carga mental, la maternidad deseada y la no maternidad elegida, la sororidad y la salud mental sin tabúes. Entrada libre hasta completar aforo.

El viernes 20 de noviembre, por la mañana, en el Laboratorio Feminista, se desarrollará un curso de formación sobre violencia digital dirigido a las personas integrantes del grupo Logroño por la Igualdad con el docente Manuel Rodríguez Gago. La acción formativa pretende dotarles de herramientas para identificar, prevenir y actuar ante las formas de violencia de género que se ejercen a través de las tecnologías y las redes sociales.

El viernes 27 de noviembre, se instalará un Punto Violeta en la Plaza del Mercado, de 17,00 a 0,00 horas, con el fin de sensibilizar e informar a la población logroñesa sobre la violencia de género, los recursos de atención disponibles y la importancia de la implicación social para erradicar esta violencia.