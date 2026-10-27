Logroño tendrá en 2027 más de 210 millones para su "mayor" Presupuesto, "realista", "social" y "ambicioso"

Escobar e Iglesias, en la presentación - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Logroño contará en el próximo ejercicio 2027 con un Presupuesto de algo más de millones 210 millones de euros, -210.137.580,92 euros, en concreto-, para unas cuentas "realistas", ya que contienen "lo cotidiano", pero también "ambiciosas" y que continúan con "los grandes proyectos de la ciudad". Son, además, las mayores con las que ha contado nunca el Ayuntamiento, con un incremento de un 6,5% sobre el año pasado.

Así lo ha asegurado este martes el alcalde logroñés, Conrado Escobar, quien, junto con el concejal de Administración Pública, Francisco Iglesias, ha dado cuenta del Anteproyecto de las cuentas para el próximo ejercicio, que ya se está tramitando, con previsión de aprobarse a mediados de diciembre para que puedan entrar en vigor a 1 de enero.

Un presupuesto, ha detallado el regidor municipal, cuyo capítulo de inversiones asciende a 22,9 millones de euros y que "dará continuidad a los principales proyectos de ciudad que estamos ejecutando y que nos están permitiendo avanzar hacia un Logroño más verde, dinámico e inclusivo".

Escobar ha destacado que "a través de las diferentes partidas del anteproyecto del presupuesto municipal se hace un destacado esfuerzo en el avance de diferentes proyectos estratégicos para el crecimiento de la ciudad en diferentes ámbitos, que incluye todos los grandes compromisos que este equipo de gobierno había propuesto en su programa electoral".

Así, ha recalcado que "se continuarán ejecutando actuaciones urbanísticas para mejorar el espacio público de la ciudad y hacerlo más accesible y habitable".

PROYECTOS.

De este modo, se incluyen partidas económicas para la continuación de la reforma del Paseo de las Cien Tiendas, con la reforma de la calle Doctores Castroviejo como próximo hito (2.724.744 euros); el inicio del proyecto de la calle San Antón (400.000 euros), una inversión plurianual.

También ha destacado el primer edil la urbanización del entorno de la subestación de Cascajos y de la calle Miguel Delibes (600.000 euros); la reurbanización de las calles San Gil y San Roque, en el barrio de La Villanueva (80.000 euros); o la de la calle Beatos Mena y Navarrete (95.000 euros).

Las cifras municipales para el próximo ejercicio avanzan también en el Proyecto 1521, "que transformará urbanística y culturalmente el entorno del Cubo del Revellín y el yacimiento arqueológico de Valbuena durante los próximos años".

Así, más allá de las cuantías destinadas a continuar las labores arqueológicas, se incluye la partida económica de 160.000 euros para el estudio del nuevo trazado de la calle del Norte, "eje de todo el proyecto".

Las campañas de asfaltado en diversas calles de la ciudad también tendrán una presencia destacada con la consignación de 250.000 euros. Y, siguiendo otro compromiso de actuación adquirido en esta Legislatura, también se destinan otros 50.000 euros para la renovación de tuberías de fibrocemento en la red de abastecimiento.

Se da continuidad al Plan Municipal de Suelo Industrial con nuevas actuaciones en los diferentes polígonos de la ciudad con una cuantía global de 900.000 euros, entre ellos la segunda fase de la nueva electrificación del polígono industrial Las Cañas (250.000 euros), la reposición de firmes en diferentes polígonos de la ciudad (250.000 euros) o la mejora del alumbrado público en La Portalada (400.000 euros).

POLÍTICAS SOCIALES Y VIVIENDA.

El alcalde ha destacado también el compromiso que el anteproyecto plasma hacia las políticas sociales que, un año más, tienen una presencia relevante en las cuentas del año próximo, en el que las partidas en este ámbito alcanzarán los 36,7 millones de euros, cifra superior al ejercicio anterior.

Destacan iniciativas como el Servicio de Ayuda a Domicilio (10,3 millones), el nuevo servicio de acogida y atención para personas sin hogar (1,5 millones), el programa de Housin Led (52.788 euros), el programa de intervención con familias (que pasa de 406.480,11 a 548.670,51 euros), el programa de intervención socio educativa con menores (se incrementa un 20% hasta alcanzar los 744.032,18 euros), el nuevo convenio con Cocina Económica (696.000 euros).

Especial referencia ha hecho al Plan Municipal de Vivienda, "una política prioritaria para este equipo de Gobierno que continúa dando pasos firmes y que contempla a corto y medio plazo 6.409 viviendas en la ciudad, 4.617 libres y 1.792 protegidas".

Asimismo, durante el próximo ejercicio se destinarán 530.000 euros al mantenimiento y funcionamiento de los centros educativos de la ciudad.

Además de las actuaciones en los diferentes barrios de la ciudad que surgen del diálogo permanente con las asociaciones vecinales y de la labor que desarrollan los concejales de distrito.

Entre las actuaciones destacadas figuran la renovación de la fuente del parque de San Adrián (con cerca de 250.000 euros), la renovación de diferentes áreas de juegos infantiles (160.000 euros) o el arreglo del frontón de Varea (50.000 euros), entre otras iniciativas.

En 2027 continuarán las obras de ampliación del Teatro Bretón (más de 930.000 euros), así como actuaciones en instalaciones deportivas como el Mundial 82 (5,7 millones de euros) o algunas relacionadas con el ciclo del agua como el Barranco de Oyón (que actualmente se encuentra en fase de expropiación de terrenos) y que cuenta con la financiación ya comprometida en el actual ejercicio.

Los presupuestos reflejan también la apuesta por la innovación tecnológica y la modernización administrativa a través de diferentes proyectos que se están desarrollando, como el de Administración Electrónica, que se completa con actuaciones como la vinculada a mejorar la gestión del padrón municipal (100.000 euros).

Conrado Escobar ha destacado que "además de las cifras de inversiones, que pueden ser las más llamativas, el compromiso del equipo de gobierno con la ciudad se plasma también en la clara apuesta que hacemos por impulsar algunos de los servicios básicos que prestamos".

Ha citado, como ejemplo reseñable, el de limpieza, "cuyo nuevo contrato está previsto que entre en vigor el próximo año"; seguridad; o servicios sociales "en este caso a través también de otros capítulos presupuestarios, como es el caso de los gastos de personal y corrientes en bienes y servicios".

INGRESOS Y GASTOS.

En cuanto al capítulo de ingresos -y recordando el alcalde la ausencia de PGE-, por impuestos directos se prevé recaudar casi 60 millones, contando con la anunciada "rebaja fiscal" de los principales impuestos; 9,6 millones por impuestos indirectos; 43,2 millones, por tasas -con ese "aumento contenido" de los precios- y otros ingresos.

A ello se suman algo más de 71 millones por transferencias corrientes; casi 3,5 millones por ingresos patrimoniales; algo más de 7 millones por enajenación de inversiones; 1,7 por transferencias de capital; 77.000 de activos financieros y 14 millones de pasivos financieros.

Respecto a los gastos, el mayor, como suele ser habitual, el de Personal, con algo más de 64 millones; casi 93 millones en bienes corrientes y servicios; 1,2 millones en gastos financieros; casi 18 millones en transferencias corrientes; 50.000 euros para fondo de contingencia; 20,85 de inversiones reales; algo más de 2 millones en transferencia de capital; y 11 millones, en pasivos financieros.

"Un muy buen presupuesto, con vocación inversora, que lleva a la gente como protagonista, que hace a los barrios artífices de las grandes transformaciones de la ciudad y que mira al futuro", ha asegurado para finalizar el primer edil, quien ha afirmado que "estamos abierto a las aportaciones que nos puedan llegar desde otros grupos, los órganos consultivos y los barrios de la ciudad".