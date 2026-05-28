López-Araquistáin, sobre Cien Tiendas: "Transmitir tranquilidad, se está resolviendo la situación"

Archivo - Paseo de las Cien Tiendas tras las últimas obras en el pavimento. - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Logroño, Íñigo López-Araquistáin, ha querido este jueves "transmitir tranquilidad" a vecinos y comerciante de la zona de las Cien Tiendas, tras la última sentencia -desfavorable al Consistorio- conocida respecto a las obras de este entorno, afirmando que, a pesar de todo, "se está resolviendo la situación".

A preguntas de los medios de comunicación tras presentar la licitación del proyecto para la nueva glorieta de Vara de Rey con Pérez Galdós, y momentos antes de otra comparecencia sobre Cien Tiendas prevista por el Grupo Municipal Socialista, el edil ha señalado, precisamente sobre el PSOE que "no son los más apropiados para hablar, después de la herencia que dejaron con Cien Tiendas".

"Pero -ha apuntado- sin querer entrar en hablar del pasado, este equipo de Gobierno lo que está haciendo es tratar de solventar esa situación, tratando de dar solución cuanto antes a los vecinos y comerciantes".

Así, ha reseñado que "estamos ya trabajando en el proyecto; la obra en Beti Jai se está terminando ya", de manera que "los ciudadanos y comerciantes pueden empezar a ver que es otro tipo de proyecto, con otro tipo de materiales, etc..."

Porque, como ha recordado, "cuando entramos nos encontramos unas calles completamente destrozadas, mal ejecutadas, con todas las instalaciones mal realizadas, por eso, se hizo un peritaje externo que demostró que había que volverlo a levantar todo".

"Nos encontramos con cinco procesos judiciales en marcha. Y ahora, que quienes causaron esta situación estén esperando a que pueda haber una sentencia que pueda ser un poco negativa para el Ayuntamiento para intentar echarlo en cara, me parece que no es de recibo y creo que lo mejor que deberían hacer es callarse. Pero ellos sabrán lo que quieren decir", ha afirmado.

Y, en este marco, "por nuestra parte, transmitir tranquilidad a vecinos y comerciantes, porque estamos trabajando, se están ganando las sentencias judiciales importantes y se está resolviendo la situación", insistiendo en que "en los próximos meses finalizará Beti Jai y se iniciar las obras en la calle Doctores Castroviejo".

A partir de ahí, ha continuado, "seguir de una forma ordenada, tranquila y participativa con los comerciantes y con los vecinos para dar respuesta a la situación".

Ha aprovechado para decir que "durante la redacción del proyecto, que en unos meses ya se presentará porque está bastante avanzado", se han hecho más estudios sobre el estado de las instalaciones "y se ha constatado que están muy mal por lo que será una obra en la que habrá que volver a levantarlo todo y volver a hacerlo entero".

López-Araquistáin ha incidido en que, en el caso del proyecto completo de las Cien Tiendas, se licitó un proyecto externo que, en todo caso, cuenta con presencia de técnicos municipales -que fueron los que realizaron el proyecto de Beti Jai y todo el entorno de la Glorieta- "y en estos momentos es un proyecto que está ya bastante avanzado, tenemos ya planos".

"En el presupuesto de este año ya hay partida incluida, así que la previsión es que incluso antes de finalizar el año o a más tardar a principios del año próximo, empiece ya la obra en Doctores Castroviejo", ha finalizado, recordando que la segunda fase será entre Juan XXIII y Ciriaco Garrido y la última en tre Doctores Castroviejo y Avenida Solidaridad.