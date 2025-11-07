López-Collazo lamenta que "no hayamos conseguido todavía ninguna terapia efectiva para eliminar la metástasis"

El físico nuclear y doctor en Farmacia, Eduardo López-Collazo, antes de impartir una conferencia en la UR - UNIVERSIDAD DE LA RIOJA

El físico nuclear y doctor en Farmacia, Eduardo López-Collazo, ha lamentado que "no hayamos conseguido todavía ninguna terapia efectiva para eliminar la metástasis". Ha sido antes de intervenir en la VI Semana de la Ciencia y la Innovación de La Rioja, en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de La Rioja (UR) con la charla 'Más allá de la quietud: hablemos de cáncer y metástasis'.

Ha recordado que "cuando decimos que queremos curar el cáncer, hablamos que queremos curar 200 enfermedades", porque "sabemos que la metástasis es el momento en el que ese tumor está diseminado por otros órganos lejanos donde surgió; y sabemos hoy que las estadísticas son terribles, ya que el 90 por ciento de los fallecimientos debido al cáncer son debido a la metástasis". En este sentido, ha lamentado que "no hemos conseguido ninguna terapia efectiva para eliminarla".

No obstante, ha explicado que en su conferencia iba a explicar un proyecto en el que lleva trabajando más de 20 años, "donde tratamos de darle otra nueva visión, una nueva explicación a la metástasis, no solamente a nosotros, sino a otros muchos grupos de investigación en el mundo, donde la entendemos como una especie de fusión entre células del sistema inmunitario de la defensa con las células armadas de cáncer".

"Y eso -ha añadido el también doctor en Farmacia- podría ser un nuevo paradigma para poder resolver este problema que se lleva al 90% de las muertes de personas que sufren cáncer".

Preguntado por los periodistas, si se conseguirá a futuro que el cáncer sea una enfermedad crónica, López-Collazo ha señalado que "es el sueño y es lo que intentamos hacer todos los días". "Yo recuerdo que en 2019 me atreví a decir que probablemente nuestra generación vería la cura del cáncer o al menos la cronificación de muchos de los cánceres actuales, salvo que existiese una hecatombe, y esa llegó con la pandemia del coronavirus", ha añadido.

Ello provocó el "retraso de muchas investigaciones que se estaban llevando a cabo", que "en nuestro caso paralizó por completo la investigación que estábamos haciendo sobre la metástasis", si bien "la hemos retomado este años, perdiendo cinco años, porque el tiempo que se pierde en la ciencia no es lineal, muchas veces es exponencial".

No obstante, el doctor ha manifestado que "hay buenas noticias todos los días; por ejemplo en el Hospital de La Paz donde trabajo se dio una noticia muy importante, ya que el 70 por ciento de los niños que fueron tratados con una terapia CAR-T lograron la supervivencia un año después, un año y medio después". Por lo tanto, "cada día, fundamentalmente desde la inmunoterapia, tenemos buenas noticias para la lucha contra el cáncer, aunque el gran talón de Aquiles que es la metástasis, por lo que esperamos que algún momento podamos decir que lo hemos resuelto o sabemos cómo es".

No obstante, se ha mostrado nuevamente esperanzador en que se consiga derrotar al cáncer, ya que "hemos logrado cronificar el VIH, o que hemos conseguido que las personas que tengan melanoma no sea hoy por hoy una condena a muerte, o hemos logrado terapias increíbles contra el cáncer de mama, si bien hay otros que tenemos que abordar como los cánceres de pulmón, de páncreas o la propia metástasis".

"LA CULPA TAMBIÉN ES DE LA SOCIEDAD"

En cuanto a la inversión necesaria para avanzar en investigación, López-Collazo ha apuntado que "cuando decimos que la culpa la tienen los gobernantes y las instituciones, las administraciones, no es así, sino que la tenemos nosotros como sociedad, porque nosotros somos los que votamos y elegimos aquellos partidos y aquellos representantes, aquellas personas, que nos van a dirigir y aquellas personas que van a gestionar el presupuesto público".

"Si nosotros no leemos cuando vamos a votar por un partido, no leemos el programa de ciencia y después no los evaluamos para volverlos a votar según lo que hicieron con el programa de ciencia, somos culpables de que no haya una financiación en ciencia estable", ha asegurado.

Además, ha indicado que "no es rentable, porque la inversiones en ciencia no se hace en cuatro años; es decir, si un partido político invierte hoy en ciencia va a recoger los frutos probablemente otro dentro de diez años".

El físico nuclear ha lamentado, también, que "no haya una Ley de Mecenazgo importante para hacer que las personas y las grandes fortunas les interese donar dinero a la ciencia", algo que atribuye a que "la ciencia se cuece a fuego lento y con mucho dinero".

López-Collazo también ha abordado, a preguntas de los periodistas la cuestión de la sepsis, que ha manifestado "es otro caballo de batalla, porque es la gran desconocida, donde tiene dos momentos dos importantes, una tormenta de citoquina y después una inmunosupresión y esa conjunción es muy difícil de tratarla clínicamente". "Soñamos también con entenderla y a partir de que la entendamos lograr una cura para que en un mundo aséptico como el que vivimos, y que la sepsis no mate más que el infarto de miocardio y muchos cánceres juntos", ha añadido.

"NO HAY NADA MÁS SEXY Y MÁS COOL QUE LA CIENCIA"

Para concluir, el físico nuclear ha lanzado un mensaje a los estudiantes diciéndoles que "no hay más sexy y más cool que la ciencia, porque creo que no hay nada más sexy, más cool y más emocionante que arrancarle secretos a la naturaleza todos los días, y es lo que hacemos los científicos, si bien ese científico tiene que saber gestionar la frustración, porque todos los días nos frustramos y todos los días fallamos, pero el día que damos con la tecla es increíble".