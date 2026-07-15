Lucía Gregoria Martínez hace "historia" con dos medallas de bronce en el Campeonato de Europa Junior de Natación

Lucía Gregoria Martínez hace historia con dos medallas de bronce en el Campeonato de Europa Júnior - FRN

LOGROÑO 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La nadadora riojana, Lucía Gregoria Martínez, del CN Logroño, ha protagonizado una actuación histórica en el Campeonato de Europa Júnior de Natación, celebrado del 7 al 12 de julio en la Olympia Schwimmhalle de Múnich (Alemania), al convertirse en la primera nadadora riojana en conseguir dos medallas en un campeonato internacional júnior.

Conquistó la medalla de bronce en los 100 metros braza, tras firmar una brillante progresión durante toda la competición (1:09,60 en eliminatorias, 1:09,21 en semifinales y 1:09,11 en la final), estableciendo además un nuevo récord absoluto de La Rioja.

A este éxito individual se sumó una segunda medalla de bronce con el relevo femenino 4x100 estilos, formando equipo junto a Sara Costa, Carlota Rodríguez e Irene Ciércoles, con un tiempo de 4:05,91, que otorgó a España la tercera posición.

Además, contribuyó al 5.º puesto de España en el relevo 4x100 estilos mixto, junto a Irene Ciércoles, Joaquín Pavón y Luca Hoek, con una marca de 3:49,16, completando una sobresaliente actuación colectiva del equipo español.

En la prueba de 50 metros braza volvió a demostrar su gran estado de forma al batir en dos ocasiones el récord absoluto de La Rioja, con 31,64 en las eliminatorias y 31,59 en las semifinales. Aunque fue descalificada en la final, las marcas logradas en las rondas previas quedaron homologadas como récord autonómico.

Con este resultado, Lucía Gregoria Martínez firma el mejor campeonato internacional de su trayectoria hasta la fecha y escribe una de las páginas más importantes de la historia de la natación riojana.