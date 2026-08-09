Luis de la Fuente "emocionado, feliz y orgulloso" en el homenaje de este domingo en su ciudad natal, Haro

1109725.1.260.149.20260809110509 El seleccionador nacional Luis de la Fuente saludo a los jarreros desde el balcón del Ayuntamiento de Haro en el homenaje que le ha brindado su ciudad natal - EUROPA PRESS

HARO (LA RIOJA), 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional de fútbol, Luis de la Fuente, ha dicho estar "emocionado, feliz y orgulloso" del homenaje que le está brindando su ciudad natal, Haro. "Estáis viendo lo que se representa para mí estar en casa, en mi pueblo, con mi gente, con mi familia, con grandes amigos, en un pueblo entregaros, emoción, orgullo y felicidad".

De la Fuente, entrenador de la absoluta que se alzó el 19 de julio con la Copa del Mundo, ha realizado estas manifestaciones antes del acto institucional que se ha desarrollado en el Ayuntamiento de Haro, en el que han participado el presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán, y la alcaldesa jarrera, Guadalupe Fernández, entre otras autoridades.

Antes el seleccionador nacional se ha hecho fotos y firmado autógrafos a varias de los vecinos que han abarrotado la plaza de la Paz de Haro, que le han recibido al grito de "Campeones". Muchos de ellos portaban la camiseta de España.

De la Fuente, que ha estado acompañado de su hijo, Alberto, ha afirmado que "la muestra de afecto, de cariño, eso llega muy intensamente, e insisto en que el día de hoy es un día muy especial por muchos motivos y estar aquí con mi casa, con mi familia, amigos de hace muchos años, me hace que me sienta muy emocionado".

Ha destacado que durante el Mundial "toda España ha estado volcada con nosotros, y a mi me llegaban cantidad de mensajes de aquí, de casa". "Todo tiene mucha relevancia en todo nuestro país, pero en nuestra tierra hace que sea más intenso, sobre todo, por la cercanía y la proximidad de la gente", ha concluido.

Tras el acto institucional, De la Fuente ha salido al balcón del Ayuntamiento con una réplica en miniatura de la Copa del Mundo, para el delirio de los presentes. Posteriormente, el seleccionador nacional se trasladará al campo de fútbol de Haro, que lleva su nombre, para asistir al XXII Trofeo Luis de la Fuente, que enfrenta al Club Haro Deportivo y a la UD Logroñés.