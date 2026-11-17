Luis Manuel Herce nuevo viceconsejero de Educación y Sara Tuñón nombrada directora general de Fondos Europeos - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de hoy, el

nombramiento de Luis Manuel Herce como nuevo viceconsejero de Educación,

Universidades y Formación Profesional de la Consejería de Educación y Empleo del Gobierno de La Rioja, y el de Sara Tuñón Biurrun como nueva directora general de Fondos Europeos y Relaciones con la UE.

El nombramiento de Herce se produce después de la toma de posesión, el pasado 3 de noviembre, del anterior viceconsejero, Miguel Ángel Fernández Torroba, como nuevo consejero de Educación y Empleo del Gobierno de la Rioja, tras la renuncia de Alberto Galiana al integrarse en una candidatura a las Elecciones Generales del

próximo 29 de noviembre.

Luis Manuel Herce, quien hasta ahora ocupaba el cargo de director general de Gestión Educativa, es diplomado en Magisterio, licenciado en Historia y Ciencias de la Música y funcionario de carrera de los cuerpos de Maestros (2010) y de Inspectores de Educación (2023).

Como docente, ha sido Jefe de Estudios del CRA Valle del Linares desde 2013 a 2016 y ejerció como director del mismo centro entre

los años 2016 y 2020. A partir de este año se incorpora a la Inspección Técnica Educativa y desde 2023 desempeña el cargo de Inspector Jefe, hasta que en noviembre de 2024 es nombrado director general de Gestión Educativa del Gobierno de La Rioja.

Del mismo modo, en la reunión del Consejo de Gobierno se ha aprobado el nombramiento de Sara Tuñón Biurrun como nueva directora general de Fondos Europeos y Relaciones con la UE del Gobierno de La Rioja, tras la renuncia de Jesús Ángel Garrido al concurrir como candidato al Congreso de los Diputados en los próximos comicios.

Licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la

Universidad Pública de Navarra, con un máster en Dirección Pública y otro en Comercio Exterior, Tuñón es funcionaria de carrera y pertenece al Cuerpo Superior de Técnicos de la Administración de la Seguridad Social (A1).

Sara Tuñón se incorpora al Ejecutivo regional procedente del Consejo Superior de Deportes, donde desde el pasado mes de mayo ocupaba el cargo de Secretaria General. Con anterioridad, ha desempeñado el cargo de subdirectora general de Promoción e Innovación Deportiva del mismo organismo; previamente fue jefa de área en la Subdirección General del Notariado y de los Registros dependiente del Ministerio de Justicia, entre otros destinos.

La nueva directora general cuenta con una dilatada trayectoria en puestos de responsabilidad en la Administración del Estado en los que, en sucesivas etapas, ha ejercido responsabilidades relacionadas con la ejecución presupuestaria de proyectos estratégicos; la gestión y ejecución de fondos europeos; así como en la

interlocución con las instituciones europeas.

A su vez, cuenta con una amplia experiencia en el sector privado, con más de 10 años de andadura vinculada a mercados exteriores, en especial en los sectores agroalimentario, vitivinícola y textil de nuestra región.

Bajo la dirección del titular de la Consejería, tal y como se recoge en el Decreto 51/2023, de 14 de julio, la Dirección general de Fondos Europeos y Relaciones con la UE tiene, entre otras funciones, la captación de fondos europeos e internacionales, así como la gestión y coordinación de programas de fondos estructurales. Del mismo modo, se encarga de coordinar y asesorar a los distintos órganos para la correcta ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), así como de dirigir la Oficina de La Rioja en Bruselas.