Este lunes comienza la obra del hotel 'Fuente Murrieta Eurostars', con previsión de estar listo para verano de 2028

El hotel 'Fuente Murrieta Eurostars' comienza hoy sus obras, con previsión de estar listo en verano de 2028 - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las obras para la rehabilitación del edificio que va a albergar el futuro hotel 'Fuente Murrieta Eurostars' comienzan este lunes, con previsión de un plazo de ejecución de 30 meses, por lo que estaría listo para verano de 2028.

El establecimiento, ubicado en el emblemático edificio 'Casa Trevijano', tendrá una calificación de cuatro estrellas, contará con una inversión prevista de 15 millones de euros y creará en principios 15 empleos directos y 10 indirectos.

Tendrá 90 habitaciones -9 suites y 81 habitaciones estándar-, además de bar, comedor o gimnasio entre otras dotaciones, todo con inspiración rojana. Y aunque no tendrá garaje, por la complejidad de la obra, sí que habrá un acuerdo con el párking Gran Vía para guardar vehículos.

El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, ha presentado este lunes el proyecto, acompañado por representantes de la promotora del proyecto Hoteles Murrieta, S.L., sociedad integrada por Grupo Clavijo, representado por Rubén Clavijo y Diego Rodríguez, y por Grupo Zeplás, con la participación de Manolo Fernández.

Durante su intervención, el alcalde ha subrayado que "hoy es un día importante para nuestra ciudad, ya que el inicio de estas obras es una magnífica noticia que combina la recuperación del patrimonio histórico con una inversión privada de gran relevancia, reforzando nuestro posicionamiento como destino turístico de calidad".

En este sentido, ha señalado que "desde el Ayuntamiento de Logroño queremos colaborar en iniciativas como ésta, que permiten consolidar un turismo de calidad, sostenible y generador de empleo y actividad económica".

Ha puesto así en valor "la colaboración entre el Ayuntamiento y la iniciativa privada para impulsar nuevos proyectos turísticos y la recuperación de edificios emblemáticos de la ciudad, como este, diseñado por Quintín Bello".

Asimismo, Escobar ha destacado que "este hotel es una muestra de que Logroño sigue siendo una ciudad atractiva para la inversión, capaz de generar empleo y un impacto positivo en sectores clave como el turismo y la hostelería", y ha añadido que "apostamos por un modelo de ciudad que crece sin perder su identidad y cuidando su patrimonio".

UN HOTEL INSPIRADO LA IDENTIDAD CULTURAL Y VITIVINÍCOLA DE LOGROÑO.

El proyecto contempla la transformación del inmueble en un establecimiento hotelero de 90 habitaciones, respetando el alto valor patrimonial del edificio. Debido a su nivel de protección, se conservarán la fachada y la estructura original, que serán reforzadas y consolidadas para adaptarlas al nuevo uso hotelero.

El futuro hotel se organizará en varias plantas: el semisótano albergará las áreas técnicas y de servicio, espacios de almacenamiento y zonas comunes como gimnasio; la planta baja contará con recepción, bar, zona de desayunos-comedor y cocina; y de la primera a la séptima planta se distribuirán las habitaciones, entre estancias estándar y suites.

El diseño del nuevo hotel estará inspirado en la identidad cultural y vitivinícola de Logroño. El proyecto de interiorismo toma como referencia las bodegas tradicionales y el fruto de la vid, incorporando elementos como bóvedas, juegos cromáticos y formas orgánicas inspiradas en las uvas.

El propio diseño arquitectónico del edificio respetará el estilo Art Nouveau, un lenguaje artístico de finales del siglo XIX y principios del XX que pone en valor las líneas curvas, la naturaleza y una decoración elegante, presentes en techos y detalles decorativos.

El hotel integrará también artesanía y arte local, con piezas singulares y la presencia de esculturas y obras de artistas vinculados a la ciudad. Todo ello se combinará con el respeto al formalismo del propio edificio, mediante molduras, vidrieras contemporáneas y elementos de forja.

UN PROYECTO CON SELLO RIOJANO.

El proyecto está promovido por Hoteles Murrieta, S.L., sociedad integrada por Grupo Clavijo y Grupo Zeplás, y el establecimiento se comercializará bajo la marca Eurostars, perteneciente al Grupo Hotusa.

La Oficina de Dirección de Proyecto (PMO) corre a cargo de Grupo Clavijo. El diseño arquitectónico y la dirección de obra han sido desarrollados por el estudio riojano JAD Arquitectos, mientras que el proyecto de interiorismo es obra de PF1.

La ejecución de la obra se ha estructurado en distintos paquetes, siendo la empresa riojana JMC la adjudicataria de la obra civil, acabados y trabajos auxiliares.

En este sentido, el alcalde ha concluido su intervención subrayando que "que empresas riojanas lideren la promoción, el diseño y la ejecución de este hotel es un motivo de orgullo y un ejemplo de que contamos con un tejido empresarial fuerte capaz de generar proyectos sólidos y con futuro".

LA 'CASA TREVIJANO': EMBLEMA DEL LOGROÑO.

La 'Casa Trevijano' constituye uno de los edificios más representativos del Logroño del primer tercio del siglo XX. Su próxima reconversión en hotel supone una oportunidad para recuperar y poner en valor un inmueble clave en la historia urbana, arquitectónica y social de la ciudad.

Situado en la Plaza Fuente de Murrieta nº 2, el edificio fue construido entre 1927 y 1928 -de este modo, la inauguración prevista para verano de 2028 coincidiría con su centenario- como inmueble residencial de alto nivel. Arquitectónicamente se adscribe a un eclecticismo tardío con influencias modernistas y academicistas.

Destacan su cuidada composición de fachada, los miradores acristalados, los balcones de hierro y los remates curvos superiores, que lo convierten en un hito visual del entorno urbano, a lo que se añade que las crónicas cuentan que fue el primer edificio de la ciudad con ascensor.

El arquitecto, el logroñés Quintín Bello, desarrolló su actividad profesional en Logroño y La Rioja durante las primeras décadas del siglo XX. Su obra se centra en arquitectura residencial, con un lenguaje sobrio pero elegante, atento a la composición de fachadas y a la integración urbana.

La 'Casa Trevijano' está considerada una de sus obras más destacadas conservadas, tanto por su calidad arquitectónica como por las innovaciones técnicas que incorporó. Otras obras singulares, además de numerosos edificios de viviendas, fueron el Edificio de La Rioja (café Moderno) y el Teatro Moderno (cines Moderno) en la Plaza Martínez Zaporta.

La 'Casa Trevijano' tiene un nivel de protección de grado III. Esta protección obliga a conservar la fachada, la volumetría y los elementos arquitectónicos singulares.

Algo que, pese a su "excelente" estado de conservación, hace "muy compleja" la obra, puesto que el edificio está realizado con muros de carga "que hay que eliminar para poder construir los espacios diáfanos que requiere un hotel".