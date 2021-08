Este lunes, taller de poesía infantil y juvenil en la biblioteca de La Rioja

LOGROÑO, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agosto Clandestino propone un taller de poesía infantil y juvenil, impartido por Mar Benegas, este lunes, 9 de agosto, en el patio de la biblioteca de La Rioja. A partir de las 11,30 horas.

El taller se inspira en 'A lo bestia', poemario de la propia Mar Benegas, ilustrado por Guridi, que sigue conquistando corazones allá donde va. Ha llegado a la 5ª edición y sigue tan bestia, gamberro, fresco y divertido como siempre.

"Las risas están aseguradas, una buena válvula de escape para la presión excesiva es, siempre, reír, reír mucho. No hay niña ni niño que no se sienta identificado con esa madre cotorra (todos tenemos una madre y/o padre cotorra) que no para de hablar y hablar y hablar... o con ese padre jabalí, a la hora de la siesta".

"O ese poema "Niño Babosa" que les hace asentir sin parar: "Nos vamos a casa / esto es una estafa / de tantas tareas / me siento piltrafa. // que si haz los deberes / el do-re-mi-fa / deporte y repaso / ¿terminamos ya? // Estoy muy cansado / se ha hecho de noche / del agotamiento / me duermo en el coche. /Llego que me arrastro / como una babosa / ¿me quieren matar? / ¿por qué tantas cosas?

Los conjuros para los "profes" son, sin duda, de los preferidos. Porque "A lo bestia" ha sido probado, mucho, con miles de niños y niñas".

TALLER "A LO BESTIA"

Impartido por: Mar Benegas

Dirigido a: público familiar. Recomendado a partir de 6 años.

Duración estimada: 90 minutos.

La poesía: esa forma de representar el mundo y de poder contar lo que nos gusta y lo que no nos gusta de él. La poesía es una herramienta fantástica para introducir a los niños en la creación literaria, en el ritmo y el misterio del lenguaje poético, en la dicción y lectura en voz alta, en la expresividad y expresión, y en el mundo de las metáforas.

La actividad consiste en un breve recital y un taller de creación poética.

Primera parte (recital): Poesía en clave, juegos de palabras, trabalenguas, recital de poesía de animales. Conoceremos el libro A lo bestia en profundidad. Los bichos y animales estarán con nosotros, también conoceremos poemas de otros autores, aprenderemos algún trabalenguas, a hablar en clave para que nadie nos entienda y a jugar con la voz y las palabras, todo ello participativo.

Segunda parte (creación): Después pasaremos a jugar con las palabras: identificar la rima, escribir, rimar, ¿qué es una metáfora?... primero lo haremos con poemas del libro y después pasaremos a crear nuestros propios poemas.