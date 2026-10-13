Luz verde en el gasto de 1,7 millones de euros para ejecutar el ensanche del puente y urbanización travesía de Cihuri

Archivo - El portavoz del Gobierno riojano, Alfonso Domínguez - GOBIERNO DE LA RIOJA - Archivo

LOGROÑO 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha autorizado a la Consejería de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, la inversión de 1.662.658,45 euros para contratar las obras de ensanche del puente sobre el Río Tirón y de urbanización de la travesía en la carretera autonómica LR-310 en la localidad de Cihuri.

Este proyecto, cuyo plazo de ejecución asciende a 10 meses, tiene el objetivo de crear espacios diferenciados para vehículos y peatones, además de reforzar la seguridad vial, ha afirmado el portavoz del Gobierno regional, Alfonso Domínguez.

En concreto, la carretera LR-310 comunica las localidades de Casalarreina, Cihuri y Anguciana, dando acceso a la localidad de Cihuri desde la carretera nacional N-232, por lo que favorece la conexión de esta población con la red de alta capacidad. En la actuación prevista, se contempla tanto la rehabilitación de la estructura existente como la ampliación de la misma mediante dos voladizos metálicos.

En la actualidad, la carretera cruza el cauce del río Tirón al inicio del tramo urbano de Cihuri, mediante un puente de piedra de tres vanos de arco rebajado y una longitud aproximada de 34 metros. Con un ancho de plataforma de 5 metros, y sin acerado.

Esta infraestructura cuenta con un ancho de plataforma de casi 5 metros, en el que vehículos y peatones comparten el mismo espacio de circulación, sin ningún tipo de separación. Por tanto, la anchura es insuficiente para el cruce de dos vehículos y, al no disponer de aceras, también supone un riesgo para la seguridad de los viandantes.

La actuación, que abarcará el tramo comprendido entre los puntos kilométricos 1,610 y 1,960, dotará a la travesía de Cihuri de una anchura suficiente para la circulación de vehículos y peatones en toda la longitud de la travesía. De este modo, se proyecta la ampliación de la estructura actual para que se pueda materializar una separación del tránsito peatonal y rodado, así como el cruce seguro de vehículos.

Asimismo, se llevará a cabo la ordenación de un tramo de travesía disponiendo aceras hasta el límite de tramo urbano, con el objetivo de evitar la presencia de peatones sobre la calzada en toda la zona de actuación.