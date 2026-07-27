Mabel del Pozo se despide "por todo lo alto" de Crónica Najerense - CRÓNICA NAJERENSE

LOGROÑO, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

"Tras un intenso periodo de reflexión, he llegado a la conclusión de que este es el mejor momento para decir adiós a la Crónica. Decir adiós es elevar algo a lo divino y la crónica para mi es algo sagrado". Así lo manifestó ayer al finalizar la quinta y última representación de la 58 edición de Crónica Najerense.

Tras "un primer momento de sorpresa e incredulidad, el sentimiento mutuo que impera es el de gratitud", dicen desde la organización del evento, que incide en dar las gracias a Del Pozo: " Gracias, Mabel. Siempre formarás parte de la Crónica".

"Haber tenido la oportunidad de disfrutar y compartir momentos muy intensos y emotivos, de todo lo vivido a lo largo de estos siete años, y los aprendizajes que dejan una huella profunda en el corazón y un recuerdo luminoso de agradecimiento", añaden.

En breve, la Crónica iniciará la búsqueda de un nuevo director o directora para que se haga cargo de la representación najerina.

BALANCE DE LA 58 EDICIÓN.

Bernardo Sánchez, en su calidad de "Heraldo de la Crónica" dio, el pasado 10 de julio en el Claustro de los Caballeros, el pistoletazo de salida a la 58o edición de Crónica Najerense reivindicando la magia del Claustro en un emotivo pregón inaugural.

Con la misma ilusión con la que nació hace casi seis décadas, Crónica Najerense ha vuelto a trasladar al espectador a la Nájera medieval; del 21 al 25 de julio la plaza de Santa María, transformada en corral de comedias, ha vuelto a bullir en ruidos y músicas.

Remarcar que, el 21 de julio, día del estreno, se alcanzaron las 300 representaciones. En este viaje al medievo riojano, una visión fantasmagórica de los Reyes desde al año 820 hasta 1076, da paso a diversas escenas como la proclamación del Fuero de Nájera, algo tan medieval como un juicio de Dios, una boda real...hasta el clásico y majestuoso Reparto del Reino, que, con más de 100 personas en escena, a decir de muchos, sigue siendo, junto con la Calumnia, unos de los momentos cumbre de la representación.

Sin olvidar, el entierro del rey Sancho III que resulta luctuoso y sobrecogedor, la boda del rey don García, o como Celia y Marcelo nos cuentan en vivo y en directo su maravillosa historia de amor.

Este año el homenaje al actor veterano ha sido para Julio García, que además de participar durante muchos años ha sabido trasmitir a sus hijos el amor 'por la Crónica. La respuesta del público ha sido magnífica, con una ocupación superior al 95,5%, destacando que jueves viernes y sábado se colgó el cartel de "Localidades agotadas".

"Ver el patio de butacas lleno, además de ser un gozo, sirve de acicate para ir con mucha fuerza a por la quincuagésimo novena edición", dicen. El día del estreno se contó con la presencia de Gonzalo Capellán, presidente de La Rioja y José Luis Pérez Pastor, consejero de Cultura.

El miércoles 22 de julio vino a vernos Fernando Saéz Lara, subdirector general del Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE), quien dijo, entre otras cosas, sentirse "muy emocionado al termino de esta estupenda representación".

"Impresionante, excelente, espectacular, grandioso, magnífico, divertido y didáctico, una verdadera experiencia inmersiva", son algunos de los títulos de los comentarios recibidos a través de la plataforma de venta de entradas.

A falta de datos definitivos, desde la organización apuntan que "podemos afirmar que el impacto económico de la esta edición rondará los 200.000 euros", ante lo que finalizan dando "las gracias a todos los que lo han hecho posible".