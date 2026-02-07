Maíllo(IU) tacha a Feijóo de "hipócrita" en el caso del alcalde de Móstoles en el que ve PP "desnortado" y "a la deriva"

LOGROÑO, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, ha tachado este sábado en Logroño al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, de "hipócrita" en su actitud ante el presunto caso de abuso sexual del que se acusa al alcalde de Móstoles. Un caso ante el que Maíllo ha afirmado ver a un PP "desnortado" y "a la deriva".

En declaraciones a los medios de comunicación momentos antes de cerrar la asamblea de Izquierda Unida La Rioja, en la que se ha reelegido como coordinador a Diego Mendiola, el responsable federal de la coalición ha insistido en que "es absolutamente escandalosa la deriva que está tomando el Partido Popular con la denuncia de una exconcejala en Móstoles contra su alcalde".

"Y digo que es escandaloso -ha añadido- porque el Partido Popular, que cuando se trata de otras personas ajenas a su organización, es tan exigente en el cumplimiento y en el respeto a las víctimas, se vuelve de pronto contra ellas, las criminaliza, se hace la víctima y esto es producto de la pérdida de norte del PP".

En sus palabras, "el Partido Popular está como vaca sin cencerro, sin saber por dónde le vienen los golpes para buscar y aminorar la amenaza que le supone en términos electorales a Vox y la extrema derecha". "Y no tiene otra medida que parecerse a ellos. Pero todo el mundo sabe que cuando tú te quieres parecer a alguien, la gente va a preferir siempre a ese original que a la copia", ha sentenciado.

Ha considerado que "en este desnortamiento del Partido Popular, no sabe con quien unirse, hay está la búsqueda de aliados ultras agitadores como Alvise Pérez, trumpistas claramente apoyándolos el Partido Popular", una formación, a su juicio, a la que "le importa un pimiento la realidad de las mujeres".

"Lo único que le importa es el poder", ha asegurado Antonio Maíllo, quien ha recalcado que "si hubiera dignidad democrática en ese partido, Isabel Díaz Ayuso no estaría ni un día más en el Gobierno de la Comunidad de Madrid porque es indigna de vestir ese puesto político".

DATOS "REVELADOS".

En este sentido, ha abogado porque "uno de los combates democráticos también va a ser combatir la toxicidad, el veneno, el bulo y cómo desde toda la operativa y la maquinaria poderosa de la Comunidad de Madrid se han lanzado contra una persona anónima de la que han revelado sus datos".

"Y yo me pregunto -se ha cuestionado- si han revelado los datos, supongo que estarán los de la sala segunda del Tribunal Supremo, expectantes a recibir una denuncia como la recibieron del fiscal general del Estado. Si con la cuarta autoridad del Estado se mostraron tan diligentes para condenarlo, me imagino que esta filtración de datos en contra de la voluntad de una persona tendrá que ser también condenable y juzgable".

Ante esta situación, el dirigente federal de Izquierda Unida se ha planteado que "veremos qué pasa, porque ya está empezando a ser escandalosa la pornográfica muestra de impunidad que se da en torno a todo lo que vuela a Díaz Ayuso y el Partido Popular en la Comunidad de Madrid".

"¿Y qué hace Feijóo? Feijóo, si le afecta a otras organizaciones políticas, dice que se hace solidario con las víctimas, si afecta a las suyas es que es un caso de montaje contra el Partido Popular. Menudo hipócrita, menudo hipócrita", ha criticado.

Y aunque ha reconocido que "ninguna organización, tampoco la nuestra, está exenta de hechos machistas, la diferencia está en quienes actuamos con un protocolo y quienes lo encubren". "Ésa es la verdadera raya de la decencia y la indignidad dentro del arco político español", ha concluido Antonio Maíllo.