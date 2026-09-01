Maiso (PP) ve comprobado que Capellán tiene "un proyecto no sólo de presente sino de futuro"

LOGROÑO, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Cristina Maiso, ha visto hoy, tras la intervención del presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán, en la primera sesión del Debate sobre el Estado de la Región que tiene "un proyecto no sólo de presente, sino de futuro".

Maiso, en declaraciones a los medios de comunicación, ha creído que, en un "contexto internacional y nacional tan exigente", los riojanos cuentan con "un proyecto de Gonzalo Capellán que es ilusionante, que genera confianza, que genera credibilidad y tiene rigor".

"Además, y lo ha dicho muy bien el presidente a lo largo del discurso, nos avalan los hechos y por tanto los compromisos cumplidos", ha resaltado.

Para la 'popular', si por algo se ha caracterizado el gobierno autonómico del Partido Popular en estos tres años "es por cumplir la palabra dada".

"No sólo tenemos hechos y compromisos cumplidos del programa electoral, sino, además, tenemos una buena hoja de ruta para seguir trabajando en el presente de nuestra tierra, para consolidar todo lo realizado hasta ahora y también para los años venideros", ha resaltado.

Los anuncios hechos hoy por Capellán, ha visto, se hacen para "conseguir mayor competitividad, mayor actividad económica y, en definitiva, mayor bienestar".

Ha resaltado los incentivos de apoyo a la familia o los más de setenta millones de euros para Salud "como política pública prioritaria" y, también, infraestructuras como el Centro de Salud de Alberite.

"Yo creo que hemos podido ver a un presidente que tiene un proyecto sólido, un proyecto que tiene futuro, que va a consolidar todo lo realizado en estos tres años y que va a conquistar el futuro de la mano de los riojanos", ha concluído.