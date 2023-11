Una manifestación en bicicleta en Logroño protesta por la "regresión de la movilidad sostenible"

LOGROÑO, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una manifestación en bicicleta ha recorrido el centro de Logroño, para concluir en el colegio 'Espartero' de la capital riojana, para protestar por la "regresión de la movilidad sostenible", según ha afirmado el portavoz de los convocantes, Pedro Ballesteros.

Con ello, Logroño se suma a las otras 50 ciudades de España que se manifestado contra los retrocesos en el avance de la bicicleta en los entornos urbanos y critican que se están retirando carriles bicis de reciente implantación.

En el caso de la capital riojana, cuenta con el apoyo, entre otros, de Ecologistas en Acción, Logroño en bici, Conbici, Logroñear o Greenpeace, y se ha iniciado en la plaza del Mercado de Logroño, para recorrer después Gran Vía, fuente de Murrieta, Avenida de Portugal, Muro de la Mata, Vara de Rey hasta llegar a Duquesa de la Victoria, y de allí ir por Avenida de Colón hasta el colegio Espartero.

Ballesteros ha afirmado que Logroño "al igual que en otras ciudades está desmontando algunos tramos de carriles bici que se habían construido hacía pocos meses". "Se está poniendo en peligro esta infraestructura" ha añadido el portavoz cuando "los beneficios de la bicicleta son más que conocidos".

"El principal es que, como decimos en algunos de nuestros lemas, una bici más es un coche menos, casi siempre, algo que supone una reducción de la contaminación, del ruido, de los accidentes y un beneficio en realidad para todas las personas", ha añadido Ballesteros.

Ha querido aclarar que "no estamos intentando beneficiar o poner la voz a las personas que van en bicicleta o que pudieran hacerlo, sino a toda la ciudad porque es beneficioso incluso para aquellos que no vayan a poder o no vayan a tener intención de coger una bicicleta".

En este sentido, también ha aludido que supone "un beneficio para la salud", ya que "a la reducción de la contaminación se una la movilidad activa, es decir, que uno utilice su cuerpo y su estructura física para desplazarse, más allá de sentarse en un vehículo que lo trae y lo lleva".

SIN CONSENSO JUNTO AL COLEGIO 'ESPARTERO'

La finalización de la protesta en el colegio 'Espartero' tiene que ver con que "el alcalde que, en campaña electoral, presumía de consenso, ha llegado a decir en una reunión con el AMPA del colegio que, aunque haya oposición vecinal, se va a construir si o si el aparcamiento provisional en la antigua estación de autobuses".

Para Ballesteros "es un punto que va a concentrar tanto tráfico de vehículos a motor que van a entrar y salir intentando aparcar, o simplemente buscando aparcamiento, ese tráfico que llamamos inducido, que van a perjudicar seriamente a la seguridad del colegio".

"Sobre todo -ha proseguido- ahora que ahora que se habían librado de la cantidad de autobuses que entraban y salían, con todos los coches que había ahí en doble fila permanentemente, y resulta que al alcalde no se le ocurre mejor idea que poner ahí un aparcamiento". "Entendemos que es un perjuicio para el colegio y sobre todo nos parece poco edificante que el alcalde haya dicho que eso, que a pesar de que los vecinos se opongan, que van a seguir adelante con el proyecto", ha concluido.