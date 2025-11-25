Una manifestación de Feministas de La Rioja pide el fin de la violencia machista y abolir la prostitución - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una manifestación, convocada por Feministas de La Rioja, que ha partido, bajo una fina lluvia, de la plaza del Mercado de Logroño, a las 19,00 horas, ha reclamado el fin de la violencia machista, el de violencia que sufren las mujeres en situación de prostitución y el de las mujeres con discapacidad.

La protesta ha estado encabezada por una pancarta en la que se podía leer 'Contra la violencia machista, lucha feminista. Feministas de La Rioja por la abolición'. Además, las personas asistentes han portado carteles con frases como 'No queremos flores, ni minutos de silencio. Nos queremos vivas' o 'No estamos todas, faltan las asesinadas'.

A lo larga de la marcha se han coreados consignas del tipo "no son muertas, son asesinadas"; "escucha hermana, aquí está tu manada"; así como "abolición de la prostitución"

Antes de la protesta , Paula Garrido, que ha actuado como portavoz ha destacado que "es conveniente que la manifestación la convoque el movimiento feminista, y por eso estamos aquí para reivindicar todas las violencias machistas contra las mujeres, no solo la violencia de género, sino la violencia que atraviesa mujeres en situación de prostitución, mujeres con discapacidad, menores tuteladas que también han sido víctimas de explotación sexual, por ejemplo en La Rioja y todo el resto de violencia machista que nos atraviesa por el hecho de ser mujeres".

Garrido ha insistido en que este años "nos queremos centrar en la prostitución y sobre todo en la violencia que sufren las mujeres y niñas con discapacidad, que son el colectivo que en mayor porcentaje sufre violencia machista".